У Європі стався масштабний блекаут — не працюють метро, аеропорти та інтернет

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У понеділок у декількох країнах Європи стався масштабний блекаут. Спочатку масове відключення електроенергії спостерігалося у великих регіонах Іспанії. Згодом проблема поширилася на Португалію та Францію, спричинивши перебої в роботі підприємств і транспортної інфраструктури.

Повідомляється, що постраждали Лісабон, Мадрид, Севілья, Барселона та Валенсія. Відключення почалося приблизно о 12:30 за центральноєвропейським часом (13:30 за Київським часом).

BREAKING: Massive — really, massive — electricity outage hits Spain, which large part of the country suffering blackouts (including Madrid and Barcelona). Data from Spain's national grid shows a lost of >10 GW of demand, from ~26GW to ~12GW in a few seconds. Reason unknonw. pic.twitter.com/KwvDxOOLQJ — Javier Blas (@JavierBlas) April 28, 2025

Через відключення електропостачання зупинилися потяги метро. Мадридський метрополітен евакуйовано, а світлофори в місті не працюють. Перебої також вплинули на роботу аеропортів в Іспанії та Португалії. Наразі у постраждалих аеропортах працюють резервні генератори. Екстрені служби Мадрида також продовжують функціонувати на резервному живленні.

Поліція Португалії повідомляє, що світлофори не працюють по всій країні. Метрополітени Лісабона та Порту також зупинили роботу, потяги не курсують.

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Генеральна дирекція дорожнього руху Іспанії закликає водіїв утриматися від поїздок через відключення, оскільки світлофори та електронні дорожні знаки не працюють.

Іспанський національний оператор електромереж Red Eléctrica заявив, що працює з енергетичними компаніями над відновленням постачання електроенергії в постраждалих регіонах.

«Ми починаємо відновлювати подачу електроенергії на півночі та півдні півострова, що є ключовим для поступового вирішення проблем із електропостачанням», — йдеться в останній заяві компанії.

Причина аварії наразі невідома. Матеріал доповнюватиметься після появи нових деталей.

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Джерело: The Verge

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