У Європі стався масштабний блекаут — не працюють метро, аеропорти та інтернет

У понеділок у декількох країнах Європи стався масштабний блекаут. Спочатку масове відключення електроенергії спостерігалося у великих регіонах Іспанії. Згодом проблема поширилася на Португалію та Францію, спричинивши перебої в роботі підприємств і транспортної інфраструктури.

Повідомляється, що постраждали Лісабон, Мадрид, Севілья, Барселона та Валенсія. Відключення почалося приблизно о 12:30 за центральноєвропейським часом (13:30 за Київським часом).

BREAKING: Massive — really, massive — electricity outage hits Spain, which large part of the country suffering blackouts (including Madrid and Barcelona).

Data from Spain's national grid shows a lost of >10 GW of demand, from ~26GW to ~12GW in a few seconds. Reason unknonw. pic.twitter.com/KwvDxOOLQJ

