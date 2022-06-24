«Старт в ІТ» — державна програма навчання в IT зі стипендіями до 30 тис. грн. Всього виділять 1,8 млрд грн, щоб навчити 60 тис. українців

24 червня Уряд в межах проєкту «єРобота» затвердив грантову програму підтримки розвитку ІТ-сектору та стартапів у сфері високих технологій та окрему програму навчання спеціалістів у сфері ІТ.

Фінансування для розвитку ІТ-сектору та стартапів у сфері високих технологій

В межах програми держава надасть від 750 тис. грн до 3,5 млн грн для відповідних стартапів. Адмініструватиме цю програму Український фонд стартапів.

Головні критерії для отримання фінансування — створення 5 робочих місць, а також акцент на розробці нових технологій та рішень.

«Україна — це країна, яка має живе інноваційне середовище. Україна — це країна, де величезний потенціал для інноваційного бізнесу. Нам дуже важливо зберегти таку економічну спроможність нашої держави», — підкреслив Денис Шмигаль.

Як саме будуть розподіляти кошти, на яких умовах стартапи зможуть отримати державні гранти та коли — поки що невідомо.

«Старт в ІТ»

Також Кабінет Міністрів запустив програму «Старт в ІТ» — надання стипендій в розмірі до 30 тис. грн на навчання. В межах ініціативи можна буде отримати навички молодшого розробника, дата-аналітика чи графічного дизайнера.

Програма розрахована не на студентів чи досвідчених ІТ-фахівців, а для тих, хто втратив роботу чи перебувають у простої і хочуть опанувати нові навички для нової кар’єри.

«ІТ-вці за останні роки стали справжнім середнім класом в Україні, тож ми зацікавлені в тому, аби їх кількість лише збільшувалася», — зауважив Прем’єр-міністр.

Кошти в межах програми «Старт в ІТ» можна буде витратити лише на оплату школи чи курсів, які визначить Міністерство цифрової трансформації. Планується, що завдяки ініціативі кар’єру в ІТ матимуть змогу почати 60 тисяч українців, а загалом на це виділять 1,8 млрд грн.

Схоже, «Старт в ІТ» — це і є той самий проєкт державного фонду для навчання українців ІТ-професій, який анонсували на початку року незадовго по початку війни.

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Загалом уряд цього тижня представив шість грантових програм, які закладають основу великого проєкту «єРобота» Держава обіцяє почати видавати українцям безповоротні гранти до 250 тисяч грн на новий бізнес. За рік планують видати 20 тис. таких грантів, а загалом на це виділять 5 млрд грн., який дозволить кожному, хто має бажання, навички та план — запустити власну справу, розширити свій малий або середній бізнес, а також розпочати нову кар’єру. Поступово в Дії з’явиться можливість і деталі, як податися на кожен із цих грантових проєктів.