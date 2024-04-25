Хто платитиме? Житель Флориди звернувся до NASA за відшкодуванням — його будинок пошкодило сміття, що викинули з МКС

У березні кілограмовий шматок металу пробив дах та підлогу у двоповерховому будинку мешканця Флориди Алехандро Отеро. Згодом виявилось, що це було космічне сміття — а саме, опора вантажного піддона для батарей загальною вагою у 2630 кг, який викинули з МКС ще у 2021 році.

На той час у домі перебував 19-річний син Отеро, але, на щастя, обійшлось без постраждалих.

«Ми не можемо не думати про те, що могло статися, якби він пройшов трохи праворуч або ліворуч», — сказав Отеро. «Нам дуже пощастило».

Водночас, окрім моральних, родина отримала й матеріальні збитки. За даними NPR, страховий консультант чоловіка оцінив вартість ремонту у $15 тис., однак в будинку є й інші пошкодження, які страхування не покриває.

«Ми надсилаємо NASA наш позов, який включатиме страхові та нестрахові збитки», — сказав чоловік, додавши, що його адвокат зв’язався з юридичною командою космічної агенції.

В NASA очікували, що обладнання повністю згорить під час входу в атмосферу, попри те, що інші експерти не погоджувались з агенцією. Науково-дослідний центр The Aerospace Corporation зазначав, що «зазвичай» 20-40% маси великого об’єкта досягає землі (точний відсоток залежить від конструкції). Європейське космічне агентство також визнало, що деякі фрагменти конструкції можуть досягти землі.

Сама історія зі сміттям, пов’язана з невдалим запуском російського космічного корабля «союз». Понад 5 років тому через проблеми з ракетою під час запуску він здійснив швидке балістичне зниження — на борту перебував астронавт NASA Нік Хейг, який мав вийти у відкритий космос, щоб встановити новий набір літій-іонних батарей, доставлених японським вантажним кораблем HTV на МКС, однак місію відклали на 2018 рік.

Ця затримка в ретельно розробленому розкладі перекреслила весь багаторічний план модернізації батарей електричної системи МКС. Щоразу корабель HTV доставляв нові батареї на станцію і забирав старі — востаннє це сталося у 2020 році, і з того часу остання конструкція з несправними батареями так і залишалась на МКС (інші вантажні транспортні засоби — Dragon від SpaceX, Cygnus Northrop Grumman і російський «прогрес» — не можуть вмістити вантажний піддон HTV). У березні 2021 року NASA «викинуло» вантаж з батареями за допомогою роботизованої руки — він дрейфував на орбіті протягом трьох років, поки аеродинамічний опір не підштовхнув конструкцію назад в атмосферу.

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