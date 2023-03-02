Statcounter: Safari ось-ось обжене Edge і стане другим за популярністю десктопним браузером, лідирує Chrome з 66,12%

Дані Statcounter про ринок браузерів за лютий 2023 року говорять про можливу втрату Microsoft Edge звання другого за популярністю настільного браузера на користь Apple Safari.

Частка Google Chrome на ринку в лютому становила 66,12%. Його високий показник упав лише на 0,29 пункту порівняно із січнем 2023 року. Microsoft Edge посідає друге місце з 10,84% (-0,24), а Apple Safari посідає третє місце з 10,14% (+0,83). Microsoft Edge раніше знаходився на безпечній відстані від свого конкурента на MacOS, але тепер Safari наблизився впритул.

Firefox навряд чи обжене будь-який браузер, оскільки його частка становить 6,84% (-0,03). Opera замикає п’ятірку найкращих настільних браузерів із 3,21% (-0,2).

Google Chrome – 66.12% (-0.29)

Microsoft Edge – 10.84% (-0.24)

Apple Safari – 10.14% (+0.83)

Mozilla Firefox – 6.84% (-0.03)

Opera – 3.21% (-0.2)

На мобільному ринку суттєвих змін не сталося. Google Chrome та Apple Safari ділять майже 90% ринку, решту дісталося Samsung Interne Browsert, Opera, UC Browser та іншим менш популярним варіантам. Microsoft Edge має надто малу частку, щоб потрапити на графіки Statcounter, інтеграція Edge з ШІ Bing на Android та iOS навряд чи допоможе змінити ситуацію.

Google Chrome – 66.08% (-0.7)

Apple Safari – 23.97% (-0.45)

Samsung Internet – 4.37% (-0.09)

Opera – 1.71% (-0.06)

UC Browser – 1.46% (-0.01)

Сукупний ринок десктопних та мобільних браузерів виглядає так:

Google Chrome – 65.74% (+0.31)

Apple Safari – 18.86% (+0.17)

Microsoft Edge – 4.27% (-0.19)

Mozilla Firefox – 2.92% (-0.09)

Samsung Internet – 2.6% (-0.01)

Детальніше ознайомитися зі звітом Statcounter щодо браузерів за лютий можна на офіційному сайті, який надає й безліч інших цікавих наочних порівнянь.

Джерело: Neowin