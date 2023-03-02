Новини Софт 02.03.2023 о 20:29

Statcounter: Safari ось-ось обжене Edge і стане другим за популярністю десктопним браузером, лідирує Chrome з 66,12%

Андрій Русанов

Автор сайту ITC.ua

Дані Statcounter про ринок браузерів за лютий 2023 року говорять про можливу втрату Microsoft Edge звання другого за популярністю настільного браузера на користь Apple Safari.

Частка Google Chrome на ринку в лютому становила 66,12%. Його високий показник упав лише на 0,29 пункту порівняно із січнем 2023 року. Microsoft Edge посідає друге місце з 10,84% (-0,24), а Apple Safari посідає третє місце з 10,14% (+0,83). Microsoft Edge раніше знаходився на безпечній відстані від свого конкурента на MacOS, але тепер Safari наблизився впритул.

Firefox навряд чи обжене будь-який браузер, оскільки його частка становить 6,84% (-0,03). Opera замикає п’ятірку найкращих настільних браузерів із 3,21% (-0,2).

  • Google Chrome – 66.12% (-0.29)
  • Microsoft Edge – 10.84% (-0.24)
  • Apple Safari – 10.14% (+0.83)
  • Mozilla Firefox – 6.84% (-0.03)
  • Opera – 3.21% (-0.2)

Edge Safari

На мобільному ринку суттєвих змін не сталося. Google Chrome та Apple Safari ділять майже 90% ринку, решту дісталося Samsung Interne Browsert, Opera, UC Browser та іншим менш популярним варіантам. Microsoft Edge має надто малу частку, щоб потрапити на графіки Statcounter, інтеграція Edge з ШІ Bing на Android та iOS навряд чи допоможе змінити ситуацію.

  • Google Chrome – 66.08% (-0.7)
  • Apple Safari – 23.97% (-0.45)
  • Samsung Internet – 4.37% (-0.09)
  • Opera – 1.71% (-0.06)
  • UC Browser – 1.46% (-0.01)

Statcounter: Safari ось-ось обжене Edge і стане другим за популярністю десктопним браузером, лідирує Chrome з 66,12%

Сукупний ринок десктопних та мобільних браузерів виглядає так:

  • Google Chrome – 65.74% (+0.31)
  • Apple Safari – 18.86% (+0.17)
  • Microsoft Edge – 4.27% (-0.19)
  • Mozilla Firefox – 2.92% (-0.09)
  • Samsung Internet – 2.6% (-0.01)

Statcounter: Safari ось-ось обжене Edge і стане другим за популярністю десктопним браузером, лідирує Chrome з 66,12%

Детальніше ознайомитися зі звітом Statcounter щодо браузерів за лютий можна на офіційному сайті, який надає й безліч інших цікавих наочних порівнянь.

StatCounter: Microsoft Edge вот-вот обойдёт Safari и станет вторым по популярности настольным браузером

Джерело: Neowin


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