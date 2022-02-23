StatCounter: Microsoft Edge вот-вот обойдёт Safari и станет вторым по популярности настольным браузером

Судя по данным StatCounter, браузер Microsoft Edge вплотную приблизился к Safari и в скором времени может опередить конкурента. В таком случае Edge выйдет на второе место по популярности среди настольных браузеров.

Как свидетельствуют данные StatCounter, Google Chrome доминирует на рынке браузеров и самолично занимает почти 2/3 его – 65,38%. Второе место с огромным отрывом занимает браузер Apple Safari с долей рынка 9,84%. Ему в затылок дышит Microsoft Edge с отставанием всего 0,3 процентных пункта – на него приходится 9,54% доли рынка. Браузер Mozilla Firefox расположился на четвёртой позиции с показателем 9,18% доли рынка.

Следует отметить, что в январе 2021 года Safari занимал 10,38% доли рынка браузеров, но, похоже, со временем он сдаёт позиции. Если нынешняя тенденция сохранится, то уже в ближайшем будущем браузер Apple опустится на третье или четвертое место.

В то время как Edge, похоже, обгонит Safari на глобальном рынке, в Северной Америке Safari находится в более выгодном положении. В этом регионе его используют на 16,87% настольных компьютеров, в то время как доля рынка Edge составляет 11,93%. В Европе Edge уже обошёл Safari, заняв 10,9% рынка по сравнению с 9,95% у Safari. Аналогичные данные и в Азии, где доля рынка Safari (5,41%) уступает доле Edge (7,46%).

В мобильном сегменте дело обстоит немного иначе. В данном случае Chrome тоже лидирует, хотя его доля немного меньше – 62,06%. В то же время Safari более уверенно занимает второе место с долей рынка 26,71%. Мобильное присутствие Edge сравнительно невелико, несмотря на то, что его скачали 10 миллионов раз в магазине Google Play.

Источник: macrumors