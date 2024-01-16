Стережися, Twitch. Monobank запускає «Базу» — сервіс для легального заробітку на стрімах

Monobank запустив власний інструмент для монетизації творчості — сервіс «База», який допоможе зробити донати легальними.

На цей час «База» працює у бета-версії й пропонує наступні послуги:

Отримувати донати

Пропонувати користувачам передплати різних рівнів

Виводити QR та анімацію донатів на стрим

У наступних релізах обіцяють додати унікальні анімації для різних розмірів донатів та передплати, можливість замовляти донатом музику (також виправлення помилок чи інші побажання з огляду на відгуки тестерів — приєднатись до обговорення проєкту можна в окремому каналі в Telegram).

Для використання сервісу необхідно мати ФОП у monobank та зареєструватись на base.monobank.ua. Банк братиме 3% комісії — як за донати, так і за передплату.