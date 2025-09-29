Новини Military Tech 29.09.2025 comment views icon

"Стіна дронів": анонсований перший європейський безпілотний винищувач CA-1 Europa

author avatar

Олександр Федоткін

Автор новин та статей

"Стіна дронів": анонсований перший європейський безпілотний винищувач CA-1 Europa
CA-1 Europa/Helsing

Німецька компанія Helsing, що спеціалізується на розробці систем штучного інтелекту, представила перший власний винищувач-безпілотник CA-1 Europa.

У Helsing наголошують, що CA-1 Europa є повноцінною проєктною розробкою, однак метою є створення літака для серійного виробництва спільно з іншими європейськими компаніями. Літак оснастять системою штучного інтелекту Centaur AI, яка керуватиме винищувачем.

Вага майбутнього літака складатиме від 3 до 5 тонн. У Helsing підкреслюють, що CA-1 Europa спроєктований як автономний багатоцільовий літак, здатний розвивати дозвукові швидкості. Безпілотник створений на основі поєднання ідей автономності та масштабованості.

CA-1 Europa призначений як для окремих польотів, так і у складі рою пілотованих винищувачів. У Helsing обіцяють масове виробництво, доступне корисне навантаження та програмне забезпечення світового рівня, яке надасть пілотам або штучному інтелекту ситуаційну обізнаність в умовах бойових дій.

Випробування вже проходять на підприємстві Grob Aircraft, що спеціалізується на виробництві легких літаків. Grob найбільш відомий гвинтовими навчальними літаками, що використовуються ВПС по всьому світу. 

У компанії поки не розкривають, яке озброєння отримає CA-1 Europa, не розкривається тип двигуна і вартість безпілотника. Однак у керівництві Helsing зазначають, що вартість складатиме лише малу частину від виробництва традиційних винищувачів.

“Безпілотні винищувачі стануть ключовим фактором у встановленні панування у повітрі та забезпеченні нашої безпеки. Європа не може дозволити собі відставати у цій категорії чи залежати від третіх сторін. З CA-1 Europa ми подбаємо про те, щоб цього не сталося”, — зазначає співзасновник та гендиректор Helsing Торстен Райл. 

Тим часом аналітики зазначають, що заснована у 2021 році, Helsing досі не продемонструвала масштабного розгортання власних дронів. Компанія вже передала Україні бойові безпілотники, деяких з яких працюють на базі ШІ.

Автономність, можливо, є головним потенціалом цього винищувача і його головною етичною дилемою. Хто контролює рій ШІ-винищувачів після їхнього запуску? Як військові можуть гарантувати безпеку, відповідальність та стриманість, коли смертоносні рішення ухвалюються з машинною швидкістю?

Спецпроєкти
Миючий пилосос Mova X4 Pro: самоочищення, чотири режими роботи та LED-підсвічування
Як масштабувати архітектуру під зростання продукту: від MVP до highload

Джерело: ZME Science

Популярні новини

arrow left
arrow right
Помічені "Шахеди" з протитанковими мінами на крилах: чим це загрожує і як працює
Пентагон тестує мікрохвильового вбивцю роїв дронів
Південнокорейські дрони XAiDEN: один оператор керує 100 БПЛА
Рекорд Гіннеса: квадрокоптер SiFly Q12 літав понад три години та може зависати на дві
Студенти створили дрон, який плаває під водою та літає
Пілот F-35 ВПС США майже годину марно розмовляв з техпідтримкою Lockheed — літак розбився
Найвищий міст у світі відкрили в Китаї: висота 625 м та вартість $300 млн
Дрон доставив 42-кілограмовий електровелосипед для евакуації пораненого бійця
Одномоторний мікродрон, натхнений насінням клену, зависає у повітрі на 26 хвилин
Lockheed Martin показала "секретний" дрон Vectis для супроводження винищувачів
В App Store вийшла перша у світі гра з керуванням через AirPods — працює голова, а не руки
OpenAI відповіла, чому "тупішає" ChatGPT: перемикання моделей для чутливого контенту
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати