Суд зобов’язав виробника шпигунського програмного забезпечення Pegasus передати код представникам WhatsApp

Американський суд зобов’язав компанію NSO Group, виробника шпигунського програмного забезпечення Pegasus, передати його код та інших шпигунських програм для WhatsApp.

Рішення судді Філліс Гамільтон є важливою юридичною перемогою WhatsApp, що належить компанії Meta, яка з 2019 року веде судовий процес проти NSO, стверджуючи, що шпигунське програмне забезпечення ізраїльської компанії було використано проти 1400 користувачів WhatsApp протягом двох тижнів.

Код Pegasus компанії NSO, а також коди інших продуктів для стеження, які вона продає, вважаються державною таємницею, яка дуже ретельно охороняється і дуже затребувана. Діяльність NSO ретельно регулюється Міністерством оборони Ізраїлю, яке має розглядати й затверджувати продаж усіх ліцензій іноземним урядам, повідомляє Guardian.

Приймаючи рішення, Гамільтон взяла до уваги прохання NSO звільнити її від усіх зобов’язань щодо розкриття інформації у цій справі через «різні обмеження США та Ізраїлю».

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Однак, зрештою, вона стала на бік WhatsApp, зобов’язавши NSO надати «все відповідне шпигунське програмне забезпечення» за період в один рік до і після двох тижнів, протягом яких користувачі WhatsApp, як стверджується, зазнали нападів: з 29 квітня 2018 року по 10 травня 2020 року. NSO також має надати WhatsApp інформацію «щодо повної функціональності відповідного шпигунського програмного забезпечення».

Гамільтон, однак, прийняла рішення на користь NSO в іншому питанні: компанія не буде змушена в цей час розкривати імена своїх клієнтів або інформацію про серверну архітектуру.

Судовий розгляд триває. Програмне забезпечення Pegasus від NSO може дати необмежений доступ до телефонних дзвінків, електронних листів, фотографій, інформації про місцеперебування та зашифрованих повідомлень без відома користувача. У 2021 році адміністрація Байдена внесла NSO до чорного списку після того, як визнала, що ізраїльський виробник шпигунського програмного забезпечення діє «всупереч інтересам зовнішньої політики та національної безпеки США».

NSO продає своє шпигунське програмне забезпечення урядовим клієнтам по всьому світу і заявляє, що відомства, які його розгортають, несуть відповідальність за те, як воно використовується. Хоча NSO не розголошує імена своїх клієнтів, дослідження та повідомлення ЗМІ протягом багатьох років вказують на Польщу, Саудівську Аравію, Руанду, Індію, Угорщину та Об’єднані Арабські Емірати як на країни, де раніше використовували цю технологію для стеження за дисидентами, журналістами, правозахисниками та іншими членами громадянського суспільства.

NSO стверджує, що Pegasus допомагає правоохоронним і розвідувальним органам боротися зі злочинністю і захищати національну безпеку, і що його технологія призначена для того, щоб допомагати ловити терористів, насильників над дітьми та закоренілих злочинців.

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