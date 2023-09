Вийшли iOS 16.6.1 та iPadOS 16.6.1 — усувають критичну вразливість для запуску шкідливого кода без відома користувачів

Apple випустила оновлення своїх мобільних операційних систем iOS 16.6.1 та iPadOS 16.6.1, які усувають критичні вразливості безпеки iPhone та iPad.

З’ясувалося, що ланцюжок експлойтів BLASTPASS був здатний скомпрометувати iPhone під керуванням останньої версії iOS 16.6 без взаємодії з боку жертви. Минулого тижня дослідники Citizen Lab вже виявили використання цієї вразливості на смартфоні працівника громадської організації у Вашингтоні (округ Колумбія).

Apple just fixed a massive iPhone security vulnerability today, with its iOS 16.6.1 release. “The exploit chain was capable of compromising iPhones running the latest version of iOS (16.6) without any interaction from the victim.” 😵🥴😬 https://t.co/1Tb5TZ3yoD pic.twitter.com/4gEM1eyZC7

— Tom Warren (@tomwarren) September 7, 2023