Super Mario 64 пройшли без натискання кнопки A для стрибків — це вважалося абсолютно неможливим

Вперше Super Mario 64 пройшли, жодного разу не натиснувши кнопку A. Це новий світовий рекорд, який раніше вважався неможливим.

Щоб повністю зрозуміти, наскільки це монументальне досягнення, варто знати, що кнопка A в Super Mario 64 використовується для стрибка, що робить її одним із найважливіших елементів платформера. Рекорд було досягнуто без будь-яких переналаштувань, він повністю покладається на творче використання ігрової механіки, багів та експлойтів, виявлених протягом багатьох років після випуску Super Mario 64 у 1996 році.

Super Mario 64 A Button Challenge (скорочено ABC) має неймовірно складну історію, що тягнеться аж до початку 2000-х років, через кілька років після виходу гри. Гіки Super Mario 64 змагалися, щоб перемогти у класичному платформері, використовуючи кнопку A якомога менше — давнє припущення стверджує, що просто неможливо завершити гру, не натиснувши взагалі A.

Стримеру Twitch Marbler вдалося завершити гру, не натиснувши жодного разу кнопку A після виснажливої ​​86-годинної гри. Рекорд був досягнутий без будь-якого переналаштування версії гри для віртуальної консолі Wii, яка, мабуть, є єдиною підтвердженою версією, де це можливо зробити. Вісім місяців тому Marbler зумів перемогти у грі за допомогою кнопки A лише двічі, і тоді сказав, що одну A можна врятувати, зігравши у версію Wii Virtual Console, хоча остаточне очищення вимагатиме «якогось справді абсурдного руху».

Це було досягнуто завдяки десятиліттям зусиль та накопиченню досвіду спільнотою спідранерів. Знову ж таки, важко переоцінити складність цього досягнення, не лише тому, що до нього йшли понад 20 років, але і через складність самої гри.

Джерело: GamesRadar