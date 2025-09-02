Світовий рекорд: сонячно-електричний літак піднявся на 9,5 км

Вид на Швейцарські Альпи з борту літака, що працює на сонячній енергії/SolarStratos

Швейцарський дослідник і пілот Рафаель Дом’ян встановив світовий рекорд, піднявши електролітак на сонячних батереях на висоту 9,5 км.

Зазначається, що рекорд було встановлено 12 серпня цього року. Дом’ян понад 5 годин набирав висоту, керуючи електричним літаком HB-SXA, розробленим стартапом SolarStratos. Дослідник прагнув продемонструвати, що електричні літаки, які працюють на сонячній енергії, здатні конкурувати з традиційними літаками навіть на великих висотах.

“Там, зверху, обличчям до сонця, яке живить наші крила, літати, не спалюючи ні краплі палива, — це невимовне почуття… мить поза часом”, — поділився згодом власними враженнями Дом’ян.

Дослідник вилетів з аеропорту Сьон на заході Швейцарії і упродовж наступних 2 годин безперервно набирав висоту. Дом’ян був одягнений у скафандр, схожий на той, що використовують астронавти. З рештою йому вдалось піднятись на висоту у 9 тис. 521 м. Це найбільша висота, якої коли-небудь досягав електричний літак на сонячних батареях.

Попередній рекорд був встановлений пілотом Solar Impulse Андре Боршбергом у 2010 році і складав 9 тис. 235 м. На висоті літак Рафаеля Дом’яна пролетів поряд із пасажирським лайнером, який спалював тони пального. Контраст був поетичним, але символізму важко було не помітити.

Рекорд ще має підтвердити Міжнародна авіаційна федерація, однак сам Рафаель Дом’ян налаштований позитивно. За його словами, міфічна відмітка у 10 тис. метрів вже стає досяжною. Наступною метою пілота і дослідника, яку він не приховує, є вихід у космос на апараті, що використовуватиме лише сонячну енергію.

Літак HB-SXA був створений німецькою компанією Elektra Solar та модифікований фахівцями зі стартапу SolarStratos. Його вага складає усього 450 кг. Тонкі 25-метрові крила, подібні до крил планера, вкриті сонячними панелями площею понад 22,4 кв. м. Цього достатньо для підтримки роботи двох електродвигунів протягом понад доби за сприятливих умов.

Резервне живлення забезпечується невеликою літій-іонною батареєю ємністю 20 кВт·год. Під час польоту Дом’ян цілком покладався на сонячну енергію та термальні потоки, що сходять від теплої серпневої землі.

Встановлений на літаку гвинт змінного кроку допомагав стабілізувати політ в умовах розрідженого повітря. Оскільки кабіна пілота не була герметичною, Дом’яну довелось одягнути спеціальний костюм, що подає кисень і захищає від низьких температур близько -70°С.

На такій висоті навіть незначні технічні несправності можуть виявитись смертельно небезпечними. Проте політ пройшов гладко: до кінця липня літак налітав понад сто годин, незважаючи на свій експериментальний статус.

Наразі у SolarStratos планують підняти літак на ще більшу висоту. Кінцевою метою є досягнення стратосфери, на висоті близько 25 тис. м. Цей проєкт включатиме атмосферні вимірювання, покликані допомогти науковцям, які вивчають верхні шари атмосфери та зміни клімату.

У 2016 році літак Solar Impulse 2 вперше облетів навколо світу, використовуючи лише сонячну енергію. Однак для цього знадобилась ціла команда і роки ретельного планування. SolarStratos відрізняється необхідністю лише в одному пілоті, легкою конструкцією літака, а також планами щодо здійснення регулярних польотів на велику висоту.

До цього Рафаель Дом’ян керував проєктом PlanetSolar, першим кораблем на сонячній енергії, який здійснив навколосвітню подорож. Він також протягом багатьох років пропагандував переход до використання транспорту на сонячній енергії.

Однак використання літаків на сонячних батареях має свої обмеження. Такі літаки не дозволяють перевозити більше кількох пасажирів і виключають перевезення вантажів.

