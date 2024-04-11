Деякі літаки Boeing можуть просто «розвалитися» в повітрі – колишній інженер компанії

Схоже, для компанії Boeing настала чорна смуга. Останнім часом її активно критикують через проблеми з безпекою літаків. І насправді є за що.

Минулого тижня у літака Boeing 737-800 компанії Southwest Airlines під час зльоту з міжнародного аеропорту Денвера відпала обшивка двигуна, трохи зачепивши закрилок. Тижнем раніше та ж сама Southwest перервала рейс Boeing 737-800 у техаському міжнародному аеропорту після того, як екіпаж повідомив про проблеми з двигуном. У січні в одного з літаків Boeing просто під час польоту на висоті 5 км відпали двері аварійного виходу. А у 2018 та 2019 роках сталися катастрофи з Boeing 737 Max, в яких загинуло 189 та 157 людей, відповідно.

Крім того, минулого місяця корпоративного інформатора та колишнього давнього співробітника Boeing, який подав до суду на компанію, знайшли мертвим на парковці мотелю. Незважаючи на те, що смерть чоловіка назвали самогубством, цей інцидент породив теорії змови та ще більше посилив кризу зв’язків з громадськістю.

А тепер з’явився новий інформатор-викривач, який пред’являє тривожні звинувачення компанії.

Колишній інженер Сем Салехпур, який працював в Boeing понад 10 років, у січні подав скаргу до Федерального управління цивільної авіації про свої занепокоєння. В основному скарги стосуються літака Boeing 787 Dreamliner. Колишній інженер каже, що компанія запровадила виробничі зміни в тому, як «секції літака були підігнані та скріплені разом на конвеєрі», і це може після тисячі польотів призвести до того, що фюзеляж літака «розпадеться» в повітрі. За його словами, фюзеляж літака складається з кількох частин ─ усі вони від різних виробників. Проблема полягає в тому, що вони не зовсім однакової форми в тих частинах, де вони стикуються разом.

Boeing підтвердила, що виробничі зміни, на які посилався Салехпур, існують, але заперечує, що вони призводять до проблем безпеки. У заяві стверджується, що компанія «повністю впевнена в 787 Dreamliner» і що заяви про проблеми з безпекою є «неточними й не відображають комплексної роботи, яку компанія Boeing виконала для забезпечення якості та довгострокової безпеки літака».

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Салехпур продовжує дотримуватися своєї думки й має з’явитися на слуханнях у Конгресі наступного тижня. Викривача запросили виступити в підкомітеті з розслідувань Комітету з внутрішньої безпеки та урядових справ Сенату 17 квітня.

«Я роблю це не тому, що хочу, щоб Boeing зазнала краху, а тому, що я хочу, щоб вона досягла успіху і запобігла катастрофам», – сказав Салехпур журналістам. «Правда полягає в тому, що Boeing не може продовжувати рухатися так, як є. Мені здається, це потрібно зробити трохи краще».

Джерело: gizmodo