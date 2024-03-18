Технологія PSSR покликана забезпечити вивід 4K 120 к/с та 8K 60 к/с на консолях PlayStation

Наступна версія ігрової консолі PlayStation 5 Pro отримає підтримку нової технології PlayStation Spectral Super Resolution (PSSR). Вона призначена для того, щоб забезпечити відображення на консолі ігор з параметрами 4K 120 к/с та 8K 60 к/с. Це своєрідний аналог DLSS.

Ця інформація з’явилася після витоку відомостей про PS5 Pro (під кодовою назвою Trinity). Стало відомо, що майбутня консоль підтримуватиме PSSR для підвищення якості до вищої роздільної здатності. Наразі PSSR працює на SKD 9.00 у PlayStation 5 Pro для забезпечення роздільної здатності 4K.

Як зазначено в документах, до яких отримав доступ ресурс Insider Gaming, наміри PlayStation щодо PSSR полягають у досягненні параметрів відео 4K 120 к/с та 8K 60 к/с. Хоча це не ціль для PS5 Pro через апаратні обмеження, це внутрішня мета для PSSR у майбутній взаємодії з консолями PlayStation. PSSR у PlayStation 5 Pro наразі підтримує роздільну здатність 3840×2160 і націлена на 4K 60 к/с та 8K 30 к/с, але незрозуміло, чи можна досягти ці внутрішні цілі.

Для роботи PSSR необхідно приблизно 250 МБ пам’яті. Вимоги становлять 180 МБ від бібліотеки PSML і ще 64 МБ з гри.

Insider Gaming також оприлюднили результати роботи PSSR для двох власних ігор PlayStation, назви яких не розкриваються.

Гра 1

Ціль – досягти якості зображення, наближену до Fidelity Mode (1800p), для режиму Performance Mode FPS (60 FPS)

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PlayStation 5:

Performance Mode – 1080p з частотою 60 к/с

Fidelity Mode – 1800p з частотою 30 к/с

PlayStation 5 Pro:

1440p з частотою 60 к/с (використовується PSSR)

Гра 2

Ціль – додати трасування променів до геймплею.

PlayStation 5 досягла частоти 60 к/с без трасування променів.

PlayStation 5 Pro досягла частоти 60 к/с з трасуванням променів.

Джерело: Insider Gaming

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