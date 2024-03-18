Нові подробиці про PS5 Pro: спецрежим розгону CPU до 3,85 ГГц та на 28% швидша пам’ять

Наприкінці минулого тижня стали відомі деякі характеристики майбутньої ігрової консолі PS5 Pro. Тепер ресурс Insider Gaming додав кілька нових подробиць про цей пристрій.

На додачу до характеристик продуктивності графічної підсистеми цього разу мова йде про системну пам’ять, яка також отримає більшу продуктивність. Якщо пропускна здатність пам’яті у стандартної версії PlayStation 5 становить 448 ГБ/с (14 ГТ/с), то у випадку PlayStation 5 Pro – 576 ГБ/с (18 ГТ/с). Приріст швидкості становить 28% порівняно зі стандартною консоллю. Також зазначається, що системна пам’ять PlayStation 5 Pro є більш ефективною, ніж у стандартної консолі, тому приріст пропускної здатності може збільшитися більш ніж на 28%.

Процесор, начебто, ідентичний до стандартної моделі PlayStation 5. Однак для моделі PlayStation 5 Pro передбачено режим High CPU Frequency Mode. Під час його активації частота CPU збільшується до 3,85 ГГц – на 10% у порівнянні зі звичайною консоллю. Оскільки в режимі High CPU Frequency Mode більше енергії йде на потреби CPU, частота GPU знижується приблизно на 1,5%, що призводить до зниження продуктивності GPU приблизно на 1%.

ACV у PlayStation 5 Pro працює на вищій тактовій частоті, ніж у стандартній PlayStation 5, завдяки чому бібліотека ACM має на 35% більшу продуктивність.

Крім того, щоб зробити PlayStation 5 Pro максимально «конкурентоспроможною», вона матиме знімний дисковод, який буде ідентичним останній ітерації стандартної PlayStation 5, а також накопичувач місткістю 1 ТБ.

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Наразі PlayStation 5 Pro працює на SKD 9.00, а вихід SKD 10.00 очікується восени 2024 року, це поточна запланована дата випуску консолі.

Джерело: Insider Gaming

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