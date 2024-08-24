Техпрацівник Amazon заробляє $400 000 на рік за те, що… нічого не робить — і його досі ніхто не викрив

Один зі старших технічних спеціалістів Amazon похизувався у соцмережах, що йому вдалось заробляти великі кошти й майже нічого не робити в компанії. Деякий час чоловік переймався, що його викриють, однак гігант електронної комерції досі не дізнався про його махінації.

«Я приєднався до Amazon 1,5 року тому після того, як мене звільнили з Google. З наміром «нічого не робити», отримати гроші та, врешті-решт, бути викритим», — написав чоловік анонімно на Reddit (через hindustantimes).

Він уточнив, що працює старшим менеджером в одному з технічних підрозділів із зарплатнею $370 000 на рік.

«Без перебільшення я виконав 0 з головних цілей», — додав чоловік, посилаючись на внутрішню систему оцінювання персоналу Amazon.

За увесь цей час він загалом вирішив 7 запитів і встановив одну автоматизовану інформаційну панель, яку створив за 3 дні за допомогою ChatGPT (однак керівництву повідомив, що на це пішло 3 місяці). Менеджер уточнює, що і наразі працює в Amazon, де більшу частину свого 8-годинного робочого дня проводить на зустрічах.

У коментарях до допису, який згодом поширили й в Twitter, люди розділились в оцінюванні такої практики:

«Ця людина руйнує систему для тих, хто справді хоче працювати та заробляти за чесну роботу».

«Людина, яка працює 2 години на день, отримує зарплату за 8 і приділяє весь цей час особистому життю, сім’ї та хобі, переможець цього життя».