Samsung та Apple разом: Galaxy S26 незабаром підтримуватиме AirDrop від iPhone через Quick Share

Samsung підтвердила, що Quick Share на Galaxy S26 незабаром підтримуватиме передавання файлів з Apple AirDrop. Ця функція була відсутня на старті, але поступово з’явиться в наступних оновленнях ПЗ: можна буде надсилати та отримувати файли між Galaxy, iPhone, iPad і Mac без додаткових застосунків.





Загалом, функція сумісності Quick Share з AirDrop не є зовсім новою: Google представила її 20 листопада 2025 року для Pixel 10, для якого вона стала ексклюзивною, а в лютому 2026-го почала розгортати і на Pixel 9, щоправда без Pixel 9a.

Коли серію Galaxy S26 представили минулого місяця, очікувалося, що новий флагман Samsung підтримуватиме цю функцію одразу з коробки. Однак цього не сталося, оскільки наразі AirDrop не працює з Quick Share на Galaxy S26.

На щастя, тепер Samsung підтвердила, що підтримка вже в дорозі. Як повідомляє корейське видання EBN, Чхве Вон Джун, COO підрозділу Mobile eXperience (MX) Business у Samsung, підтвердив під час пресконференції в Японії, що компанія планує незабаром розгорнути підтримку AirDrop для серії Galaxy S26.





“Вона надаватиметься послідовно через оновлення програмного забезпечення”, — сказав топ-менеджер.

Утім, жодних конкретних термінів названо не було. З огляду на те, що найновіші пристрої Pixel від Google вже підтримують цю функцію, не буде дивно, якщо вона незабаром з’явиться і на Galaxy S26. Інші пристрої Galaxy також можуть отримати підтримку після початку розгортання.

Щойно функція стане доступною, користувачі зможуть ділитися файлами між пристроями Galaxy S26 та екосистемою Apple, зокрема iPhone, iPad і Mac, не покладаючись на сторонні застосунки.

Також можна буде безпосередньо отримувати файли з цих пристроїв. Єдина вимога полягає в тому, що видимість має бути встановлена на “Для всіх” на обох пристроях, але після цього обмін файлами має працювати безшовно. Тож, наразі можна з упевненістю сказати, що повноцінний кросплатформений обмін файлами нарешті стає ближчим.

“Думаємо, це саме та новина, яка ідеально підсумовує мем “Я раніше молився за такі часи”. Кросплатформений обмін файлами був давньою проблемою, і приємно бачити, що Samsung рухається до належного рішення. Ми покладаємося на сторонні застосунки на кшталт Blip і LocalSend, тож наявність вбудованої нативної підтримки значно все спростить”, — підсумовує Android Central.

Окремо в профільних медіа зазначають, що Samsung, імовірно, не обмежиться лише лінійкою Galaxy S26: нова функція може згодом з’явитися й на інших смартфонах Galaxy через подальші оновлення оболонки. Водночас Quick Share у Samsung уже має власні технічні обмеження для частини сценаріїв обміну — зокрема до 3 ГБ на файл і 5 ГБ на день при передаванні через QR-коди та контакти

Також оглядачі звертають увагу, що такий крок знімає одну з давніх незручностей для користувачів, які переходять з iPhone на Android, адже йдеться не просто про загальний обмін файлами, а насамперед про швидку передачу фото, відео та документів між пристроями Samsung і технікою Apple.

Джерело: Android Central