Google Translate запустив "живий переклад" в навушники на iOS: з підтримкою української мови

"Живий переклад" в Google Translate

Функція Google Translate, яка дозволяє миттєво перекладати розмови понад 70 мовами в навушники, була запущена торік в бета-версії для користувачів Android, а нині поширилась й на iOS.





“Живий переклад” фактично перетворює будь-які навушники на пристрій для одностороннього перекладу в режимі реального часу і покладається на Gemini, щоб зберегти тон і акцент кожного зі співрозмовників. Власники iPhone можуть її випробувати з сумісними AirPods 4, AirPods Pro 2 та AirPods Pro 3.

Які мови доступні?

Від початку функція “живого перекладу” підтримувала понад 70 мов, зокрема: африкаанс, амхарську, арабську, азербайджанську, болгарську, бенгальську, каталонську, традиційну китайську, чеську, данську, німецьку, грецьку, англійську, іспанську, естонську, баскську, перську, дарі, фінську, філіппінську, французьку, канадську французьку, галісійську, гуджараті, хінді, угорську, хорватську, вірменську, індонезійську, ісландську, італійську, іврит, яванську, грузинську, кхмерську, каннада, корейську, лаоську, литовську, латвійську, македонську, малаялам, монгольську, маратхі, малайську, бірманську, непальську, норвезьку, нідерландську, панджабі, панджабі арабську, польську, португальську, румунську, російську, сингальську, словацьку, словенську, албанську, сербську, сунданську, шведську, суахілі, тамільську, телугу, тайську, турецьку, українську, урду, узбецьку, в’єтнамську та зулуську.

Попри те, що українська мова згадується в переліку, в самій Україні функція поки не доступна. З запуском на iOS, до основного переліку країн додали Францію, Німеччину, Італію, Японію, Іспанію, Таїланд та Велику Британію.





Як випробувати?

Відкрийте програму Google Translate;

Натисніть “Живий переклад” (якщо доступно);

Виберіть одну із доступних опцій: прослуховування, розмова (доступно без навушників), або тільки текст;

Щоб прослухати переклад, торкніться будь-якої частини тексту.

Паралельно Google оголосила про глобальне розширення своєї функції розмовного пошуку на базі штучного інтелекту Search Live: вона доступна у 200 країнах, в Україні в тому числі.

Хочеш знати більше, ніж ChatGPT 5? Підписуйся на ITC.ua у Telegram ПІДПИСАТИСЯ

Джерело: Google