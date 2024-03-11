Telegram має 900 млн користувачів, заробляє сотні мільйонів доларів та оцінюється у понад $30 млрд – Павло Дуров

Павло Дуров в одному з останніх інтерв’ю розповів про досягнення месенджера Telegram. За його словами, Telegram став одним із найпопулярніших у світі застосунків соціальних мереж. Він заробляє «сотні мільйонів доларів» доходу після впровадження реклами та послуг преміум-підписки.

Павло Дуров також розповів, що в наступному році очікується вихід Telegram на прибуткову діяльність. А за сприятливих умов це може статись ще цього року. Він додав, що платформа має 900 млн активних користувачів щомісяця, порівняно з 500 млн на початку 2021 року.

Додатково Дуров сказав, що потенційні інвестори, в тому числі «глобальні технологічні фонди останньої стадії розвитку», «запропонували оцінку компанії понад $30 млрд». Але він виключив продаж платформи, натомість вивчає майбутнє первинне публічне розміщення (IPO).

«Головна причина, чому ми почали монетизувати, полягає в тому, що ми хотіли залишатися незалежними», — сказав він. «Загалом ми бачимо цінність [IPO] як засіб демократизації доступу до вартості Telegram».

Обізнані джерела повідомили, що Telegram, ймовірно, буде прагнути до лістингу в США, коли компанія досягне прибутковості та ринкові умови будуть сприятливими. Дуров відмовився коментувати терміни чи можливе місце IPO, але сказав, що Telegram «вивчив кілька варіантів».

Також він сказав, що під час IPO Telegram розгляне можливість продажу акцій лояльним користувачам – слідом за Reddit.

Python с нуля. Навчимо самостійно писати код на Python з нуля, розуміти структуру вебпрограм. Отримайте навички — інтеграції з сторонніми сервісами! Знижка у розмірі 10% доступна при використанні промокоду "ITC". Дізнатись про курс

Додатково Дуров повідомив, що Telegram планує вдосконалити свої процеси модерації цього року ─ коли розгортаються численні вибори по всьому світу ─ «розгорнути механізми, пов’язані зі штучним інтелектом, для розв’язання потенційних проблем».

Але «якщо вони не перетнуть червоні лінії, я не думаю, що ми повинні стежити за тим, як вони висловлюються», — сказав Дуров про публікації користувачів.

Джерело: ft

Триває конкурс авторів ІТС. Напиши статтю про розвиток ігор, геймінг та ігрові девайси та вигравай професійне ігрове кермо Logitech G923 Racing Wheel, або одну з низькопрофільних ігрових клавіатур Logitech G815 LIGHTSYNC RGB Mechanical Gaming Keyboard!