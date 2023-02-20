Telegram обійшов за популярністю Facebook Messenger і тепер поступається лише WhatsApp

За останні 5 років месенджер Telegram перевершив популярність Facebook Messenger. Про це розповів автор проєкту Павло Дуров.

Він додав, що на цей час Telegram поступається за популярністю тільки месенджеру WhatsApp. При цьому щороку відставання від лідера ринку скорочується.

Зараз трійка лідерів на ринку месенджерів виглядає так:

WhatsApp – 44% Telegram – 31% Facebook Messenger – 21%

Ще близько 3% ринку займає Signal.

Ідея створити месенджер для безпечної комунікації виникла у Павла Дурова у 2011 році. Перша версія застосунку для iOS вийшла у серпні 2013 року. Трохи пізніше того ж року з’явилися версії для Android, Windows та MacOS. Згодом у месенджері з’являлися нові функції, такі як стікери, редагування та видалення надісланих повідомлень, дзвінки.

Тривалий час Telegram був повністю безплатним. Але згодом у ньому з’явилася реклама в каналах, а також платна підписка Telegram Premium, що надає доступ до деяких додаткових функцій.