Блокчейн-романтика: Дуров розширює функції Fragment та планує створення децентралізованих бірж та гаманців, закликаючи повернутися до основ

Творець Telegram Павло Дуров оголосив про суттєве розширення функціональності аукціону Fragment на основі блокчейну TON та плани щодо впровадження багатьох децентралізованих інструментів, включно з гаманцями «що не пов’язані зі зберіганням» та децентралізованими біржами.

У своїй заяві на Telegram-каналі Durov’s Channel Павло жорстко «проїхався» сучасною блокчейн-індустрією. Він нагадав про згубність централізованого підходу, що веде до зловживань і втрати грошей на прикладі краху біржі FTX, назвав Ethereum все ще застарілим та дорогим, навіть незважаючи на недавні зміни, закликав виправити недоліки існуючих неефективних і застарілих платформ.

Текст повідомлення закликає повернутися до початкових цінностей технології блокчейну – децентралізації, безпеки та простоти використання. Павло закликає не менш ніж «повернути владу народу» (people). Заява містить кілька яскравих ідейних формулювань і ми наводимо її переклад повністю:

«Блокчейн-індустрія була побудована на обіцянці децентралізації, але врешті-решт опинилася у руках небагатьох, хто почав зловживати своєю владою. В результаті багато людей втратили свої гроші, коли FTX, одна з найбільших бірж, збанкрутувала. Рішення є очевидним: проекти на основі блокчейну мають повернутися до свого коріння — децентралізації. Користувачі криптовалюти повинні перейти на транзакції без довіри та власні гаманці, які не покладаються на третю сторону. Ми, розробники, повинні відвести блокчейн-індустрію від централізації, створюючи швидкі та прості у використанні децентралізовані програми для мас. Сьогодні такі проекти нарешті здійсненні. Потрібно було всього 5 тижнів та 5 осіб, включаючи мене, щоб зібрати Fragment — повністю децентралізовану аукціонну платформу. Нам вдалося це зробити, тому що Fragment заснований на The Open Network або TON — блокчейн-платформі, досить швидкій та ефективній для розміщення популярних додатків (на відміну від Ethereum, який, на жаль, залишається застарілим та дорогим навіть після нещодавніх змін). Fragment мав неймовірний успіх: менш як за місяць було продано імен користувачів на 50 мільйонів доларів. Цього тижня Fragment вийде за межі імен користувачів. Наступним кроком Telegram є створення набору децентралізованих інструментів, включаючи гаманці, не пов’язані зі зберіганням, та децентралізовані біржі, щоб мільйони людей могли безпечно торгувати та зберігати криптовалюти. Таким чином, ми можемо виправити помилки, спричинені надмірною централізацією, яка підвела сотні тисяч користувачів криптовалюти. Часи, коли неефективність застарілих платформ виправдовувала централізацію, давно минули. Коли такі технології, як TON, розкриють свій потенціал, індустрія блокчейна зможе виконати свою основну місію — повернути владу народу.»

Іронія в тому, що будь-які зміни та нововведення, що впроваджуються окремо взятою компанією (такою, як Telegram) або невеликою групою вже базуються на централізованому підході, спираючись на її підтримку. У той же час прихильність Павла Дурова до ідеї децентралізації виглядає щирою та послідовною. Залишається сподіватися, що йому вдасться централізовано створити децентралізовані інструменти, що будуть вільними від недоброчесних маніпуляцій.