Новини Крипто 15.05.2025 о 20:37 comment views icon

Telegram закрив два найбільші чорні онлайн-ринки

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Тетяна Нечет

Автор новин

Telegram закрив два найбільші чорні онлайн-ринки

Telegram повідомив про видалення двох величезних цифрових чорних ринків: Xinbi Guarantee та Huione Guarantee (Haowang Guarantee), які обслуговували переважно кіберзлочинців і криптошахраїв з Південно-Східної Азії.

Аналітики блокчейн-дослідницької компанії Elliptic повідомили, що з 2021 року через ці майданчики провели суму понад $35 млрд у стейблкоїнах. Ця сума значно перевищує кошти, які обертались на відомому даркнет-маркетплейсі Silk Road.

Через канали Xinbi Guarantee та Huione Guarantee (Haowang Guarantee) пропонували відмивання грошей, викрадених даних, торгівлю людьми та знаряддям для тортур.

На початку 2025 року Telegram вже пробував вжити заходів проти Huione Guarantee, видаливши багато каналів. Однак маркетплейс відновлював роботу через резервні копії. У процесі Huione Guarantee втратила велику кількість користувачів – один центральний канал зменшився з понад 800 000 користувачів до близько 250 000. Але ринок продовжував працювати.

13 травня Telegram знову видалив канали та заборонив пов’язані з ними імена користувачів як для Huione Guarantee, так і для Xinbi Guarantee. Заборона імен користувачів порівнянна з вилученням домену вебсайту. Адміністратори маркетплейсу більше не могли використовувати його для перенаправлення користувачів на нові канали, що значно ускладнило перезапуск.

Того ж дня Huione Guarantee оголосив про своє остаточне закриття. Однак це також заохотило продавців та користувачів перейти на інший ринок гарантій, Tudou Guarantee.

А Xinbi Guarantee заявила, що перезапуститься як Xinbi 2.0.

Джерело: Elleptic

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