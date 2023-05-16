Телескоп Джеймса Вебба виявив воду навколо загадкової комети головного поясу

Вчені сподіваються, що дослідження комети 238P/Read, яка ховається в головному поясі астероїдів, допоможе розгадати таємницю появи води на Землі.
Космічний телескоп Джеймса Вебба (JWST) здійснив черговий науковий прорив, виявивши за допомогою ближньої інфрачервоної камери NIRSpec водяну пару навколо комети головного поясу астероїдів, відому під назвою 238P/Read.
«Ми бачили об’єкти в поясі з усіма характеристиками комети, але лише спектральні дані JWST довели, що там є водяний лід», – каже астроном Університету Мериленду Майкл Келл, який керував дослідженням.
Водяна пара навколо 238P/Read може підсилити теорії про те, що вода була доставлена на нашу планету кометами із космосу.
Однак, попри свої очікування, астрономи не побачили на 238P/Read вуглекислий газ, який зазвичай становить близько 10% матеріалу комети. Дослідники припускають, що він або розсіювався протягом мільярдів років, або сама 238P/Read утворилася у тій частині Сонячної системи, де відсутній CO2.
Подальші дослідження мають перевірити чи відсутність CO2 – виключно особливість 238P/Read, чи це спільна ознака комет головного поясу.
Головний пояс астероїдів — це область Сонячної системи, розташована між орбітами Марса і Юпітера. Як випливає з назви, регіон, в основному, є місцем скупчення скелястих тіл, таких як астероїди чи малі планети, однак іноді тут зустрічаються й кометоподібні тіла такі, як 238P/Read. Розпізнати їх можна за періодичним світінням, яке з’являється, коли їх оточує хмара з пилу та газу або кома.
Кома та хвіст комети утворюються з твердого крижаного матеріалу, який перетворюється прямо на газ у процесі сублімації, коли комети наближаються до сонця та нагріваються. Ця сублімація є причиною того, чому астрономи висунули теорію про те, що всі комети походять із поясу Койпера або Хмари Оорта – обидва місця дозволяють захистити водяний лід від сонячної радіації й зберегти його.
Класифікація «комет головного поясу» досить нова і 238P/Read була одним з трьох об’єктів, які допомогли встановити це сімейство комет, знайдених вже ближче до Землі. Астрономи припускали, що водяний лід може зберігатися в теплішому поясі астероїдів, але лише відкриття Вебба це довели.
Телескоп Джеймса Вебба помітив перші пояси астероїдів, розташовані за межами Сонячної системи