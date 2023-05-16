Телескоп Джеймса Вебба виявив воду навколо загадкової комети головного поясу

Вчені сподіваються, що дослідження комети 238P/Read, яка ховається в головному поясі астероїдів, допоможе розгадати таємницю появи води на Землі.

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Космічний телескоп Джеймса Вебба (JWST) здійснив черговий науковий прорив, виявивши за допомогою ближньої інфрачервоної камери NIRSpec водяну пару навколо комети головного поясу астероїдів, відому під назвою 238P/Read.

«‎Ми бачили об’єкти в поясі з усіма характеристиками комети, але лише спектральні дані JWST довели, що там є водяний лід», – каже астроном Університету Мериленду Майкл Келл, який керував дослідженням.

Водяна пара навколо 238P/Read може підсилити теорії про те, що вода була доставлена на нашу планету кометами із космосу.

Однак, попри свої очікування, астрономи не побачили на 238P/Read вуглекислий газ, який зазвичай становить близько 10% матеріалу комети. Дослідники припускають, що він або розсіювався протягом мільярдів років, або сама 238P/Read утворилася у тій частині Сонячної системи, де відсутній CO2.

Подальші дослідження мають перевірити чи відсутність CO2 – виключно особливість 238P/Read, чи це спільна ознака комет головного поясу.

Головний пояс астероїдів — це область Сонячної системи, розташована між орбітами Марса і Юпітера. Як випливає з назви, регіон, в основному, є місцем скупчення скелястих тіл, таких як астероїди чи малі планети, однак іноді тут зустрічаються й кометоподібні тіла такі, як 238P/Read. Розпізнати їх можна за періодичним світінням, яке з’являється, коли їх оточує хмара з пилу та газу або кома.

Кома та хвіст комети утворюються з твердого крижаного матеріалу, який перетворюється прямо на газ у процесі сублімації, коли комети наближаються до сонця та нагріваються. Ця сублімація є причиною того, чому астрономи висунули теорію про те, що всі комети походять із поясу Койпера або Хмари Оорта – обидва місця дозволяють захистити водяний лід від сонячної радіації й зберегти його.

Класифікація «комет головного поясу» досить нова і 238P/Read була одним з трьох об’єктів, які допомогли встановити це сімейство комет, знайдених вже ближче до Землі. Астрономи припускали, що водяний лід може зберігатися в теплішому поясі астероїдів, але лише відкриття Вебба це довели.