Телескоп Джеймса Вебба помітив перші пояси астероїдів, розташовані за межами Сонячної системи

Один з нещодавно зафіксованих телескопом Джеймса Вебба поясів натякає на присутність раніше невідомих планет в системі Фомальгаут – найяскравішої зорі в сузір’ї Південна Риба.

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У дослідженні, опублікованому в журналі Nature Astronomy 8 травня, група астрономів з Університету Аризони та Лабораторії реактивного руху NASA, стверджує, що система Фомальгаут, розташована за 25 світлових років від Землі, виявилась набагато складнішою, ніж вважалось раніше.

Ще з 1983 року вчені знали, що зірка, вік якої сягає 440 млн років, оточена пилом та сміттям – однак нові дослідження показують, що біля об’єкта розташовані цілих три пояси астероїдів, схожі на той, що має наша Сонячна система.

Вони простягаються на 23 мільярди кілометрів від зірки (це в 150 разів більше відстані Землі від Сонця). Ширина внутрішнього поясу Фомальгаут складає від 7 до 80 астрономічних одиниць, однак найцікавіше те, що другий пояс системи перебуває під нахилом 23 градуси відносно усіх інших об’єктів на орбіті зірки.

«Це справді унікальний аспект системи», — сказав провідний автор дослідження Андраш Гашпар, зазначивши, що це може свідчити про наявність ще не виявлених планет на орбіті Фомальгаут.

Ще далі від зорі розташоване зовнішнє кільце з уламками, схоже на пояс Койпера в Сонячній системі. У ньому виявлено «пляму‎», яку вчені прозвали «‎Великою хмарою пилу» — незрозуміло, чи ця особливість є частиною системи Фомальгаут чи чимось, що світить з-за неї (наприклад, фоновою галактикою). Астрономи підозрюють, що хмара утворилася, коли два великих космічних камені шириною понад 600 км кожен зіткнулися одне з одним.

За словами команди Гаспара, у системі Фомальгаут можуть розташовуватись три або більше планет — розміром приблизно з Уран і Нептун. Їхню присутність має підтвердити подальший аналіз зображень телескопа Джеймса Вебба.