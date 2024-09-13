Новини Авто 13.09.2024 о 17:02 comment views icon

Tesla Model Y, Toyota Corolla, Toyota RAV4 та інші: ТОП10 найпопулярніших автомобілів у світі у 2024 році

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Вадим Карпусь

Автор новин

Tesla Model Y, Toyota Corolla, Toyota RAV4 та інші: ТОП10 найпопулярніших автомобілів у світі у 2024 році

Світовий рейтинг найбільш продаваних автомобілів за перші 8 місяців 2024 року очолив електромобіль. Про це свідчить звіт ресурса focus2move, складений на базі інформації про продажі зі 162 країн.

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Зазначається, що попри складність заміни традиційних моделей на дизельному та бензиновому паливі, нові електромобілі поступово займають лідируючі позиції. Автомобільна промисловість усе більше й більше рухається до електрифікації, й нові моделі електромобілів набирають обертів у світовій таблиці лідерів ТОП100.

Електромобіль Tesla Model Y закріпив лідерство на ринку за перші 8 місяців 2024 року. За ним слідують Toyota Corolla та Toyota RAV4. Подробиці наведені в наступній таблиці.

Рейтинг найпопулярніших автомобілів у світі у 2024 році

Позиція Модель Продажі Приріст
1 Tesla Model Y 785 591 +1,9%
2 Toyota Corolla 741 982 +3,8%
3 Toyota RAV4 673 050 +19,5%
4 Ford F-Series 572 062 -5,9%
5 Chevrolet Silverado 486 143 +15,5%
6 Honda CR-V 481 622 +11,3%
7 Hyundai Tucson 391 813 -2,5%
8 Toyota Camry 360 398 -11,2%
9 Toyota Hilux 354 051 -7,8%
10 Kia Sportage 351 128 +4,9%

В більшості випадків позиції моделей залишились незмінними у порівнянні з минулим роком. Ще з цікавого, 4 з 10 в ТОП10 припадає на автомобілі Toyota.

Toyota, Volkswagen, Honda та інші – ТОП10 автомобільних брендів 2024 року

Джерело: focus2move

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