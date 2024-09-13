Tesla Model Y, Toyota Corolla, Toyota RAV4 та інші: ТОП10 найпопулярніших автомобілів у світі у 2024 році

Світовий рейтинг найбільш продаваних автомобілів за перші 8 місяців 2024 року очолив електромобіль. Про це свідчить звіт ресурса focus2move, складений на базі інформації про продажі зі 162 країн.

Зазначається, що попри складність заміни традиційних моделей на дизельному та бензиновому паливі, нові електромобілі поступово займають лідируючі позиції. Автомобільна промисловість усе більше й більше рухається до електрифікації, й нові моделі електромобілів набирають обертів у світовій таблиці лідерів ТОП100.

Електромобіль Tesla Model Y закріпив лідерство на ринку за перші 8 місяців 2024 року. За ним слідують Toyota Corolla та Toyota RAV4. Подробиці наведені в наступній таблиці.

Рейтинг найпопулярніших автомобілів у світі у 2024 році

Позиція Модель Продажі Приріст 1 Tesla Model Y 785 591 +1,9% 2 Toyota Corolla 741 982 +3,8% 3 Toyota RAV4 673 050 +19,5% 4 Ford F-Series 572 062 -5,9% 5 Chevrolet Silverado 486 143 +15,5% 6 Honda CR-V 481 622 +11,3% 7 Hyundai Tucson 391 813 -2,5% 8 Toyota Camry 360 398 -11,2% 9 Toyota Hilux 354 051 -7,8% 10 Kia Sportage 351 128 +4,9%

В більшості випадків позиції моделей залишились незмінними у порівнянні з минулим роком. Ще з цікавого, 4 з 10 в ТОП10 припадає на автомобілі Toyota.

Джерело: focus2move