Toyota, Volkswagen, Honda та інші – ТОП10 автомобільних брендів 2024 року

Оновлений рейтинг найкращих автомобільних брендів за продажами за перші 8 місяців 2024 року демонструє значне зростання китайського BYD. У нього найвищі показники приросту серед ТОП10 автобрендів. Звіт заснований на аналізі даних міністерств транспорту або їх аналогів у 159 ринках по всьому світу.

За минулі місяці 2024 року японська Toyota залишається найкращим брендом за продажами. Першу позицію вона утримує вже протягом останніх 10 років. Цього року бренд встиг реалізувати вже 5,99 млн автомобілів, що на 0,4% більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Друге місце з майже 2-кратним відставанням займає Volkswagen, продавши 3,22 млн автомобілів (+1,8%). Компанія займає 5,9% світового ринку автомобілів.

На третьому місці опинилась Honda, піднявшись на 2 позиції. Її результат становить 2,47 млн проданих одиниць і зростанням на 2% у порівнянні з минулим роком.

На четвертому місці розташувався бренд Ford, який продав 2,46 млн автомобілів (-0,1%). За ним йде Hyundai – опустився на 2 позиції – з 2,42 млн продажів (-2,6%).

Ще з цікавих перестановок в ТОП10 найкращих автомобільних брендів можна виділити результат BYD. Хоча компанія робить акцент на електричних транспортних засобах, вона також продає моделі з ДВЗ (які становлять понад половину продажів компанії). Така диверсифікація дозволила BYD продати 1,99 млн автомобілів із приростом продажів у 24%. У 2019 році цей бренд був 49-м у світі.

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На 9-ту стрічку рейтингу опустилась Kia, втративши одну позицію. Вона реалізувала з 1,89 млн авто (-3,2%). Закриває ТОП10 BMW, піднявшись на 1 позицію – з 1,51 млн нових реєстрацій (+6,7%).

Рейтинг найкращих автомобільних брендів за продажами за перші 8 місяців 2024 року

Toyota – 5,99 млн (+,04%); Volkswagen – 3,22 млн (+1,8%); Honda – 2,47 млн (+2%); Ford – 2,46 млн (-0,1%); Hyundai – 2,42 млн (-2,6%); Chevrolet – 2,09 млн (+1,6%); Nissan – 2,08 млн (+2,5%); BYD – 1,99 млн (+24%); Kia – 1,89 млн (-3,2%); BMW – 1,51 млн (+6,7%).

Джерело: focus2move