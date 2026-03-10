Tesla на "автопілоті" FSD протаранила шлагбаум залізничного переїзду

Tesla під управлінням FSD протаранила залізничний шлагбаум

У мережі з’явилось нове відео, на якому електромобіль Tesla Model 3 у режимі Tesla Full Self‑Driving (FSD) проїжджає крізь закриті шлагбауми залізничного переїзду в районі West Covina поблизу Лос-Анджелес. Система не розпізнала бар’єри та не спробувала загальмувати.





Відео опублікував користувач Лауші Лю у соцмережі Threads. На записі з відеореєстратора видно, як автомобіль рухається у режимі FSD зі швидкістю приблизно 37 км/год. У цей момент шлагбауми на переїзді вже опустилися, але автомобіль продовжив рух і врізався в них.

Бар’єри знаходилися приблизно на рівні передніх камер Tesla, тому збій системи викликав особливе занепокоєння. На відео видно, що система не показала ознак розпізнавання перешкоди і не почала гальмувати. Водій також не втрутився вчасно, хоча судячи з запису натиснув на гальма приблизно в момент удару.

Після появи відео користувачі активно обговорюють ситуацію. Частина коментаторів нагадала, що FSD — це система автономності рівня 2, яка вимагає постійного контролю водія. Інші розкритикували Tesla за використання назви Full Self-Driving, якщо система не здатна розпізнати навіть шлагбауми на залізничному переїзді. Ця назва неодноразово ставала предметом критики, розслідувань регуляторних органів та судових розглядів.





Проблеми з переїздами вже неодноразово фіксувалися раніше. Журналісти NBC News зібрали понад 40 повідомлень у соцмережах про подібні інциденти з FSD. Вони також поспілкувалися з шістьма власниками Tesla, четверо з яких надали відеодокази.

В одному задокументованому випадку у штаті Пенсильванія автомобіль Tesla у режимі FSD виїхав на колію, після чого його протаранив поїзд. Водій та пасажири встигли вийти з автомобіля до зіткнення.

Через такі випадки сенатори Ед Маркі та Річард Блументаль звернулися до Національне управління безпеки дорожнього руху США (NHTSA) із закликом розпочати офіційне розслідування поведінки FSD на залізничних переїздах.

Відео з’явилося саме в день, коли NHTSA очікує від Tesla критично важливі дані щодо порушень, пов’язаних із FSD. Агентство розпочало розслідування у жовтні 2025 року, коли пов’язало 58 інцидентів із роботою системи, включно з 14 аваріями та 23 травмами.

До грудня 2025 року кількість зафіксованих порушень зросла до 80 випадків. Дані надійшли з 62 скарг водіїв, 14 звітів Tesla та 4 повідомлень у медіа. Розслідування охоплює приблизно 2,88 млн автомобілів Tesla, оснащених FSD.

Tesla вже двічі переносила дедлайн передачі даних — з 19 січня на 23 лютого, а потім на 9 березня. Компанія пояснила затримку тим, що має 8313 записів, які потребують ручної перевірки, і може обробляти лише близько 300 на день.

NHTSA вимагає детальні хронології кожного інциденту — починаючи за 30 секунд до події, із зазначенням версії FSD, попереджень водієві та інформації про аварії, травми чи загибель людей.

Останнім часом подібні інциденти трапляються дедалі частіше. У лютому стало вірусним відео, де FSD намагалася направити Tesla у озеро, а у грудні власник Tesla у Китай потрапив у лобове зіткнення під час стріму, демонструючи роботу системи. Ще раніше Cybertruck з FSD врізався в стовп, а Tesla Model S збила мотоцикліста.

При цьому Tesla паралельно тестує обмежений сервіс безпілотного таксі Robotaxi у Остін, використовуючи ту саму систему FSD, яка зараз перебуває під федеральним розслідуванням.





Джерело: electrek