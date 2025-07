Ілон Маск обіцяє «найепічнішу демонстрацію» Tesla до кінця року — знову

Ілон Маск знову обіцяє щось вражаюче — цього разу «найепічнішу демонстрацію всіх часів». Звучить амбітно, як і більшість його заяв. Але якщо подивитися на попередні гучні обіцянки Tesla й Маска, не всі вони були виконані. Особливо коли йдеться про демонстрації та запуск довгоочікуваних моделей.

Минулої ночі у соцмережі X гендиректор Tesla Ілон Маск написав, що щойно побував у Tesla Design Studio та побачив щось настільки вражаюче, що компанія планує провести «найепічнішу демонстрацію всіх часів до кінця року».

Just left the @Tesla design studio.

Most epic demo ever by end of year.

Ever.

— Elon Musk (@elonmusk) July 14, 2025