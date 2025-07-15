Новини Авто 15.07.2025 comment views icon

Ілон Маск обіцяє «найепічнішу демонстрацію» Tesla до кінця року — знову

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Вадим Карпусь

Автор новин

Ілон Маск обіцяє «найепічнішу демонстрацію» Tesla до кінця року — знову
Тесла готує «найепічнішу демонстрацію всіх часів» ─ Ілон Маск / Depositphotos

Ілон Маск знову обіцяє щось вражаюче — цього разу «найепічнішу демонстрацію всіх часів». Звучить амбітно, як і більшість його заяв. Але якщо подивитися на попередні гучні обіцянки Tesla й Маска, не всі вони були виконані. Особливо коли йдеться про демонстрації та запуск довгоочікуваних моделей.

Минулої ночі у соцмережі X гендиректор Tesla Ілон Маск написав, що щойно побував у Tesla Design Studio та побачив щось настільки вражаюче, що компанія планує провести «найепічнішу демонстрацію всіх часів до кінця року».

«Щойно вийшов із Tesla Design Studio. Найепічніша демонстрація всіх часів — до кінця року. Всіх часів.»

Колись подібні обіцянки від Маска викликали захват, але досвід вчить ставитися до них обережніше.

Ще у 2016 році Маск пообіцяв, що Tesla зможе виконати демонстраційний повністю автономний заїзд з Лос-Анджелеса до Нью-Йорка до кінця наступного року. Але 2017-й минув без жодної демонстрації. І навіть у 2025 році Tesla досі не може виконати таку поїздку.

Оскільки Маск згадав саме Tesla Design Studio, де зазвичай працюють над дизайнами авто й передовими функціями, виникли припущення, що йдеться не про автономне управління, а про щось інше.

Можливо, мова про нове покоління Tesla Roadster. Маск уже не раз обіцяв щось подібне, але демонстрацій так і не було. Після презентації Roadster у 2017 році він говорив про встановлення на нього повітряних прискорювачів, які мали забезпечити рекордні характеристики на треку і навіть дати можливість машині зависати над землею.

Ілон Маск обіцяє «найепічнішу демонстрацію» Tesla до кінця року — знову
Ілон Маск анонсував «найепічнішу демонстрацію» Tesla — Це ж було вже…

У 2019 році Маск заявив, що Tesla покаже демонстрацію таких можливостей до кінця 2020 року. Минуло вже 5 років, але Roadster так і не вийшов на ринок, хоча спочатку його запуск був запланований ще на 2020-й. У 2021 році Маск переніс запуск Roadster на 2023 рік, посилаючись на вузькі місця в глобальному ланцюжку постачання

Ілон Маск анонсував «найепічнішу демонстрацію» Tesla — Це ж було вже…
Ілон Маск анонсував «найепічнішу демонстрацію» Tesla — Це ж було вже…

У 2024-му Маск знову пообіцяв, що Tesla представить Roadster і покаже його в дії до кінця року. Цього також не сталося. А генеральний директор компанії натомість заявив, що Tesla «близька до завершення дизайну» наприкінці 2025 року.

Тим часом ситуація на ринку для Tesla стрімко погіршується. Компанія стикається з падінням продажів у США, Європі та Китаї.

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Джерело: electrek

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