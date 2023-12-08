The Times показало на відео склад з морськими дронами Magura V5 на секретній базі

На секретній базі на Дніпрі новий український флот морських безпілотників Magura V5 «припарковано» по обидва боки причалу, наповненим потенціалом, достатнім для знищення всього Чорноморського флоту росії.

Служба військової розвідки України, ГУР, повідомила The Times про три типи безпілотників. Командир флоту з позивним 13 заявив, що він робив пробоїни в найсучасніших російських військових кораблях, потопивши дві свої останні цілі 10 листопада біля Чорноморського в поки що окупованому Криму.

Він розповів, як на світанку дрони прокралися в порт, уникаючи протичовнових сіток, щоб знайти правильний кут атаки. Росіяни побачили їх і відкрили вогонь з кулеметів по низьких, вузьких силуетах.

Але кулі не влучили в ціль через те, що дрони прискорились. Попри подальший вогонь російських артилеристів два безпілотники влучили в десантний корабель класу «Акула і Серна», а третій вибухнув в доці. Вони затонули, забравши з собою на дно Чорного моря бронетранспортер.

Вони знали, що ми прийдемо. Але нічого не могли вдіяти. Радість була неймовірна. Це була мета мого життя — потопити російський корабель, і ми потопили одразу два. І наскільки я знаю, до цього ніхто і ніде такого не робив. Тепер у нас нова мета — потопити щось більше.

Кампанія командувача почалася в травні, коли російський розвідувальний корабель «Іван Хурс» був змушений кульгати назад до порту з Босфору після того, як його вразили загадкові вибухи. У липні, а потім у вересні така ж доля спіткала сучасний російський патрульний корабель «Сергій Котов». Вдруге його пошкодили безпілотники, які випадково влучили в корабель, коли він маневрував, щоб уникнути переслідування ворожої авіації.

Brave Inventors - національна платформа винахідників та винаходів воєнного часу. Тут можна розмістити свої військові винаходи, розповісти про розробки та прототипи, знайти необхідне фінансування чи ментора, а також отримати більше можливостей для співпраці з виробниками, підприємствами та бізнесами. Підтримати винаходи можна за посиланням.