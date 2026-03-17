Bethesda заспокоїла прихильників щодо DLSS 5 у Starfield: "Жодного ШІ-слопу"

Вчора NVIDIA анонсувала DLSS 5, назвавши це “моментом GPT для графіки”. Компанія Bethesda одразу ж заявила, що “додатково налаштує освітлення та фінальний ефект” суперечливих візуалів NVIDIA DLSS 5 у Starfield після різкої критики з боку гравців щодо “ШІ-подібних” облич у грі.





Безліч користувачів залишили коментарі, критикуючи продемонстровану NVIDIA “ШІ-згенеровану кашу” у Starfield та інших великих іграх, зокрема Oblivion Remastered, Assassin’s Creed Shadows і Resident Evil Requiem, називаючи це “ШІ-фільтром”, який “гравці не хочуть”. У межах анонсу NVIDIA визнала проблеми, з якими раніше стикалися ШІ-відеомоделі, але заявила, що її рішення — прив’язка моделі до даних кольору та векторів руху з ігрового рушія (як у Frame Generation), щоб результат залишався прив’язаним до оригінальної сцени.

Модель також навчається “наскрізно розуміти складну семантику сцени — персонажів, волосся, тканини та напівпрозору шкіру, а також умови освітлення (фронтальне, контрове або розсіяне) — аналізуючи один кадр”, після чого використовує ці дані для генерації зображення. Однак, попри заяви керівника Bethesda Тодда Ховарда, який назвав вплив DLSS 5 “вражаючим”, частина гравців залишилася незадоволеною фотореалістичним освітленням і деталями облич, що змусило компанію швидко пом’якшити початковий ентузіазм.

“Ми цінуємо ваш інтерес і аналіз нового освітлення DLSS 5. Це дуже ранній погляд, і наші художні команди ще налаштовуватимуть освітлення та фінальний ефект, щоб досягти результату, який, на нашу думку, найкраще підходить для кожної гри. Усе це буде під контролем наших художників і буде повністю опційним для гравців”, — заявили в компанії.

Останній коментар пов’язаний із зауваженнями користувачів про те, що DLSS 5 фактично накладає ШІ-згенеровану графіку поверх оригінальної, що деякі назвали “образою для власних художників” і закликали “не змушувати арт-команди працювати з цим”. Втім, Bethesda додала, що продовжує працювати з NVIDIA, щоб знайти баланс між покращенням зображення та збереженням оригінального художнього задуму.





Загалом, DLSS дебютувала у 2018 році разом із RTX 2080 і спочатку означала лише Deep Learning Super Sampling — технологію, яка рендерить гру у нижчій роздільній здатності з подальшим масштабуванням до нативної за допомогою ШІ. З того часу DLSS значно еволюціонувала, отримавши такі функції, як Frame Generation і Reflex, а тепер — ШІ-модель, яка додає нове освітлення та матеріали для досягнення більш “фотореалістичного” вигляду.

Критика DLSS 5 зосереджена на тому, що технологія використовує генеративний ШІ для зміни освітлення, матеріалів і навіть зовнішності персонажів, що іноді призводить до “неприродного” або “переробленого” вигляду сцени. Ставлення до використання ШІ в іграх залишається розділеним: частина індустрії виступає проти, тоді як інші вважають це неминучим майбутнім. Співзасновник Rockstar і колишній сценарист Grand Theft Auto Dan Houser порівняв ШІ з “коров’ячим сказом”, тоді як CEO Genvid заявив, що “споживачам загалом байдуже” до генеративного AI в іграх і що “покоління зумерів любить AI-контент”.

Тим часом, Bethesda продовжує розвивати Starfield як довгостроковий проєкт, але без радикального перезапуску. Тодд Говард прямо заявив, що наступні оновлення “не є Starfield 2.0” і орієнтовані насамперед на гравців, яким гра вже сподобалась. За його словами, зміни будуть “метарівня” — зокрема у космічному геймплеї — але не зачеплять фундаментальні проблеми, через які частина аудиторії відмовилась від гри. Паралельно студія готує нову хвилю контенту та, ймовірно, масштабні анонси.

У березні 2026 року Bethesda вже анонсувала, що “незабаром” розкриє більше деталей щодо майбутнього гри, а інсайди і витоки вказують на DLC і розширення механік дослідження. Також активно обговорюється реліз гри на PlayStation 5, який може завершити дворічну ексклюзивність для Xbox і суттєво розширити аудиторію. Водночас позиція Bethesda формується на тлі змішаних результатів Starfield: попри понад 10 млн гравців у перші тижні після релізу і статус найбільшого запуску студії, утримання аудиторії виявилося слабшим, ніж у попередніх RPG компанії.

Джерело: IGN.com