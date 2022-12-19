Топ-менеджер Activision Blizzard Даніель Алегрі йде з компанії — він очолить розробника NFT-мавп Bored Ape

Згідно з заявою Yuga, опублікованою у понеділок, Даніель Алегрі, який також був головним операційним директором Activision, обійме посаду генерального директора Yuga Labs Inc. у першій половині 2023 року.

Activision оголосила про звільнення Алегре минулого тижня, заявивши, що термін повноважень виконавчого директора закінчиться, коли 31 березня наступного року закінчиться термін його контракту. Алегре приєднався до Activision у квітні 2020 року після 16-річної кар’єри у Google.

Activision працює над зміною своєї корпоративної культури після скандалу із сексуальними домаганнями у 2021 році та очікує на результати майбутнього придбання Microsoft Corp за $68,7 млрд, яке оскаржується Федеральною торговою комісією.

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Yuga Labs входить до числа компаній, які викликали ажіотаж під час буму криптовалют та блокчейнів у останні роки. Більшість цього ентузіазму згасла, оскільки галузь страждає від гучних крахів кількох криптовалютних компаній, включаючи біржу FTX.

Компанію, що заснована у 2021 році, було оцінено у $4 млрд після завершення раунду фінансування у розмірі $450 млн у березні. Алегре замінить генерального директора Yuga Ніколь Муніз, що йде, яка залишиться партнером і радником компанії.

Крім створення популярної колекції NFT Bored Ape, Yuga Labs також працює над проектом метавсесвіту, у рамках якого продажі віртуальних ділянок землі залучили криптовалюти на сотні мільйонів доларів.

Yuga фігурує у низці скандалів, включаючи розслідування Комісії з цінних паперів та бірж США про те, чи порушують продажі її цифрових активів федеральний закон. Вона також є відповідачем за позовом інвесторів через проплачене просування знаменитостями своїх NFT.

Джерело: Bloomberg