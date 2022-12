Регулятор США подає до суду на Microsoft, щоб заблокувати придбання Activision Blizzard за $68,7 млрд

Федеральна торгова комісія США (FTC) намагається через суд заблокувати угоду Microsoft щодо придбання великої ігрової компанії Activision Blizzard. Позов було подано 8 грудня, після кількох тижнів суперечок між Microsoft, Sony та регуляторами щодо можливих проблем з конкуренцією та майбутнього Call of Duty.

FTC стверджує, що угода дозволить Microsoft “притиснути конкурентів своїми ігровими консолями зі стрімко зростаючим контентом передплати та бізнесом хмарних ігор”. Регулятори Великої Британії та ЄС також уважно вивчають угоду, попри неодноразові спроби Microsoft їх заспокоїти.

We have been committed since Day One to addressing competition concerns, including by offering earlier this week proposed concessions to the FTC. While we believe in giving peace a chance, we have complete confidence in our case and welcome the opportunity to present it in court.

