Регулятор США подає до суду на Microsoft, щоб заблокувати придбання Activision Blizzard за $68,7 млрд

Федеральна торгова комісія США (FTC) намагається через суд заблокувати угоду Microsoft щодо придбання великої ігрової компанії Activision Blizzard. Позов було подано 8 грудня, після кількох тижнів суперечок між Microsoft, Sony та регуляторами щодо можливих проблем з конкуренцією та майбутнього Call of Duty.

FTC стверджує, що угода дозволить Microsoft “притиснути конкурентів своїми ігровими консолями зі стрімко зростаючим контентом передплати та бізнесом хмарних ігор”. Регулятори Великої Британії та ЄС також уважно вивчають угоду, попри неодноразові спроби Microsoft їх заспокоїти.

“Microsoft вже показала, що може і буде приховувати контент від своїх ігрових суперників. Ми прагнемо перешкодити компанії отримати контроль над провідною незалежною ігровою студією та використовувати її для антиконкурентних дій на багатьох динамічних ігрових ринках”. Холлі Ведова, директор Бюро конкуренції FTC

“Угода розширить конкуренцію та створить більше можливостей для геймерів і розробників ігор. З першого дня ми взяли на себе зобов’язання розв’язувати проблеми конкуренції, зокрема, запропонувавши FTC на початку цього тижня певні поступки. Хоча ми й сподівались на мирне рішення, але зможемо захистити себе у суді, оскільки повністю впевнені у нашій справі”. Бред Сміт, віцекерівник та президент Microsoft

We have been committed since Day One to addressing competition concerns, including by offering earlier this week proposed concessions to the FTC. While we believe in giving peace a chance, we have complete confidence in our case and welcome the opportunity to present it in court. — Brad Smith (@BradSmi) December 8, 2022

Віцепрезидент компанії з комунікацій Френк Шоу також опублікував у Twitter посилання на документ під назвою: “Ознайомтеся з фактами: як Microsoft прагне розвивати ігрові спільноти”.

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sharing this for overall context. 🙂https://t.co/ZRY2wxQasr — Frank X. Shaw (@fxshaw) December 8, 2022

У листі до співробітників генеральний директор Activision Blizzard Боббі Котік сказав, що хоче “зміцнити їх впевненість”, що придбання буде закрито.

“Твердження про те, що ця угода є антиконкурентною, не відповідає фактам, і ми віримо, що виграємо цей виклик”, — сказав він.

Компанія також опублікувала внутрішній електронний лист, написаний Джебом Боутменом, старшим віцепрезидентом Activision із судових процесів, нормативного законодавства та законодавства про публічну політику, у якому викладено їх позицію щодо угоди.

Минулого місяця у відповідь на претензії Sony Microsoft запропонувала компанії укласти 10-річну угоду, згідно з якою кожен новий реліз Call of Duty буде доступний на PlayStation того ж дня, коли він виходить на Xbox. Але Sony ще не прийняла пропозицію. Подібна угода вже була укладена між Nintendo та Valve — якщо купівлю Activision Blizzard буде схвалено, Call of Duty може вийти на консолі Nintendo.

“Sony виявилася найгучнішим противником”, — сказав нещодавно президент Microsoft Бред Сміт в інтерв’ю Wall Street Journal.

Раніше Управління конкуренції та ринків Великої Британії оголосило про поглиблене розслідування поглинання. Microsoft назвала занепокоєння CMA “недоречними” та звинуватила регулятора у прийнятті скарг Sony “без урахування потенційної шкоди для споживачів”. Своє поглиблене розслідування на початку листопада розпочала і Європейська комісія — воно триватиме 90 робочих днів до 23 березня, після чого буде ухвалене рішення.

Джерело: The Verge