Досить жартів: "Тор 5" може отримати похмурий фінал у дусі "Логана" від режисера-засновника франшизи

Кінематографічний всесвіт Marvel Studios готує ґрунт для завершення історії одного з ключових героїв — Тора у виконанні Кріса Гемсворта. Після 15 років і восьми фільмів (чотири сольники та чотири частини “Месників”) історія асгардця поступово підходить до фіналу — і, схоже, у студії вже обговорюють п’ятий фільм.





Драматичний “Тор 5”

Актор неодноразово натякав на розмови щодо “Тор 5”, хоча офіційного анонсу поки немає. Водночас з’явилась ідея, яка виглядає логічним завершенням арки персонажа. Режисер першого фільму “Тор” — Кеннет Брана — заявив, що хотів би повернутися і зняти фінальну частину, яка “перенесе Тора у величний захід” і за настроєм нагадуватиме “Логан”.

Ідея полягає в тому, щоб у фінальному фільмі “Тор” було мінімум типової супергеройської помпезності й більше приземленої історії про героя на фініші свого шляху. У “Логані” режисер Джеймс Менголд показав старіючого героя, який бореться зі слабкістю та намагається захистити близьких. Такий підхід може стати точкою перезавантаження для Тора після суперечливого “Тор: Кохання і грім”.

Четверта частина отримала критику через надмір гумору від Тайка Вайтіті. Якщо “Тор: Раґнарок” вдало балансувала між комедією та драмою, то “Кохання і грім” часто втрачала серйозність. Сам Кріс Гемсворт визнав це:





“Це було трохи як скетч Монті Пайтона, і ми, мабуть, трохи перегнули палицю, після чого з’явилась критика. Люди питали: “Чому він такий блазень і чому все виглядає так?'”

Актор чітко дав зрозуміти, що він хоче змінити тон персонажа. За його словами, наступні появи Тора мають бути “кардинально іншими за настроєм”. Саме тому варіант із більш серйозною, навіть драматичною історією виглядає логічним кроком.

Повернення Кеннета Брани додає ще більше сенсу. Він стояв біля витоків франшизи й може замкнути її коло. У MCU рідко трапляється, коли один режисер знімає і перший, і останній фільм серії — поки що це вдалося лише Пейтону Ріду з “Людина-мураха”.

Майбутнє Тора частково залежить від подій у “Месники: Сходження Доктора Дума” та “Месники: Таємні війни“. Якщо герой переживе ці події, п’ятий фільм може стати логічним завершенням. Гемсворт уже натякав, що готовий повернутися ще “кілька разів”, тож сценарій із фінальною історією виглядає цілком реальним.

При цьому можливі сюжетні напрямки вже окреслюються: розвиток лінії з Лав, пошук місця серед найстарших героїв MCU або навіть спроба відновити Асгард. Усе це може привести до великого фіналу, де герой завершить свій шлях.

