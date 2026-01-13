Новини Кіно 13.01.2026 comment views icon

Новий тизер фільму "Месники: Сходження Доктора Дума" — Фантастична четвірка зустрічається з Вакандою

author avatar

Маргарита Юзяк

Авторка новин

Новий тизер фільму "Месники: Сходження Доктора Дума" — Фантастична четвірка зустрічається з Вакандою
Кадр з нового тизеру фільму "Месники: Сходження Доктора Дума"

Marvel випустила четвертий тизер фільму “Месники: Сходження Доктора Дума”, в якому вперше показали Фантастичну четвірку в межах кіновсесвіту Marvel. А разом з ними з’явилися знайомі обличчя з “Чорної пантери: Ваканда назавжди”.

Ролик розпочинається зі сцени в пустелі. Там Істота (Ебон Мосс-Бакрак) виходить із літака, щоб зустрітися з Шурі — сучасною Чорною Пантерою (Летиція Райт) — та М’Баку. Героя Вінстона Дюка тепер офіційно представляють як “Короля Ваканди М’Баку”

Фантастична четвірка прибула у світ “Месників” зі свого всесвіту Землі-828. Як пише Entertainment Weekly, на їхнє камео натякала сцена після титрів “Громовержців*”, яких після прем’єри перейменували на “Нових Месників”. За каноном MCU команда бере початок у футуристичній реальності 1960‑х і робить ставку на дипломатію. Їхня поява пов’язана з переговорами з головними гравцями цього світу.

У тизері з’являються Підводний Король Намор (Теноч Уерта), його двоюрідна сестра Намора (Мейбл Кадена) та інші мешканці Талокана. Колись вони були антагоністами у фільмі “Чорна пантера: Ваканда назавжди”, а тепер стали частиною хиткого союзу. Всі вони об’єдналися через загрозу від Доктора Дума, роль якого виконує Роберт Дауні-молодший.

Тизер фільму “Месників” українською мовою

Тизер фільму “Месники: Сходження Доктора Дума”

Таке поєднання персонажів має пряме коріння в коміксах. Чорна Пантера дебютував у Marvel Comics у 1966 році — у випуску “Фантастична четвірка” №52. За сюжетом він конфліктує з Намором і Доктором Думом, тоді як сам Намор має непрості, але ближчі стосунки з правителем Латверії (самим Думом).

Окрема сюжетна лінія стосується взаємин Намора та Сью Шторм: морський мутант постійно намагається зблизитися з Невидимою жінкою. У тизері Сью не показують, проте акторка Ванесса Кірбі вже підтверджена в цій ролі для фільму “Месники: Сходження Доктора Дума”. Разом із нею повернуться Педро Паскаль як Містер Фантастик та Джозеф Квінн як Людина-смолоскип.

Це вже четвертий тизер, який спочатку показували в кінотеатрах перед фільмом “Аватар: Вогонь і Попіл”. Попередні ролики остаточно підтвердили повернення Кріса Еванса в ролі Стіва Роджерса, показали Тора у виконанні Кріса Гемсворта та перший погляд на ветеранів “Людей Ікс”.

Прем’єра “Месників: Сходження Доктора Дума” запланована на 18 грудня 2026 року. Наступна частина “Месники: Таємні війни” вийдуть у кінотеатрах 17 грудня 2027 року.

Джерело: Variety

