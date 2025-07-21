Marvel представить нову Залізну людину і Людей Ікс після виходу «Месники: Таємні війни»

Роберт Дауні-молодший у ролі Тоні Старка (Залізної Людини) / Marvel

Бос Marvel Studios Кевін Файгі каже, що студія «переосмислить» Людей Ікс та представить нового Тоні Старка / Залізну людину після виходу «Месники: Таємні війни».

Тиждень ШІ на ITC.ua за підтримки

Чимало акторів, які знялися у фільмах про Людей Ікс 2000-х та 2010-х років, повторять свої ролі у «Месниках» вже наступного року — включно з Патріком Стюартом, Ієном Маккеланом, Аланом Каммінгом, Ребекою Ромійн, Джеймсом Марсденом та Келсі Греммером — однак в усіх наступних фільмах персонажі отримають нові обличчя. Це рішення нагадує зміни у складі персонажів Marvel Comics після сюжетної лінії «Таємні війни» (2015), де кілька часових ліній злилися воєдино, перемішавши героїв основного всесвіту Marvel.

«Ми використовуємо це не лише для того, щоб завершити історії, які ми розповідали після “Завершення”, що не менш важливо — ви можете подивитися на комікси “Таємні війни”, щоб зрозуміти, куди це вас приведе — ми налаштовуємося на майбутнє», — каже Файгі. «”Месники: Завершення” буквально стосувався фіналу. “Таємні війни” — це про початок».

Водночас Файгі дуже обережно ставиться до змін, не називаючи їх «перезапуском», який в цьому випадку означає запуск всесвіту з нуля; радше йдеться про «перезавантаження» — історія залишається, але відбувається свіже переосмислення.

«Перезапуск — це страшне слово. Перезавантаження, єдина часова шкала — ми думаємо в цьому напрямку».

Пізніше Файгі додав, що «Люди Ікс» — «те, де це станеться далі». Оригінальні комікси, зосереджені на Школі Ксав’єра для обдарованої молоді, природно торкалися персонажів-підлітків, тож, ймовірно, слід чекати на молодий акторський склад.

Що ще більше цікаво, в Marvel планують переобрати інших відомих персонажів MCU — на чолі з Тоні Старком. Як приклад, Файгі навів інші великі кінофраншизи, які робили це неодноразово.

«Емі Паскаль та Девід Гейман зараз шукають нового Джеймса Бонда», — сказав Файгі, маючи на увазі продюсерів майбутнього фільму про Бонда від Amazon MGM. «Девід [Коренсвет], новий Супермен — був приголомшливим. Так буде завжди».

Очевидно, завдання буде складним, оскільки Залізна Людина Роберта Дауні-молодшого дала потужний поштовх MCU, зробивши його таким, яким ми його знаємо на сьогодні.

Creators - Агенція з міжнародного PR для технологічних та B2B компаній PR для компаній та їх лідерів Організація інтерв’ю в медіа, подкастах, виступи на конференціях Європа, Азія, Америка Дізнатись деталі

«Я думаю, що будь-кому буде важко це зробити, коли актор виконав таку чудову роль», — сказав Файгі. «Як вони взагалі можуть замінити Шона Коннері [у ролі Джеймса Бонда], чи не так?».

Тим часом щонайменше два актори з минулих франшиз все ще можуть з’явитися в MCU. На питання про плани щодо сиквелу хітового «Дедпул і Росомаха» з Раяном Рейнольдсом та Г’ю Джекманом, Файгі не дав чіткої відповіді, але й не виключив можливості:

«Я думаю, що з цими двома персонажами ще можна отримати чимало задоволення, — сказав він. «Але подивимося, в чому саме».

Дауні-молодший натомість отримав в MCU цілком нову роль — Доктора Дума, який з’явиться у фільмі «Месники: Судний день». Початково очікувалось, що головним лиходієм у стрічці виступить Канг Джонатана Мейджорса, але студія розпрощалась з актором через звинувачення у переслідуванні. Зараз в Marvel кажуть, що перестановки не пов’язані з цим інцидентом, а Дума планували залучити ще до виходу «Людини-мурахи 3».

«Ми почали усвідомлювати, що Канг — це не Танос, і що є лише один персонаж, який може бути великим лиходієм, тому що він був таким у коміксах протягом десятиліть», — сказав Файгі. «Завдяки придбанню Fox у нас нарешті з’явився Доктор Дум. Тож ми почали говорити про Дума ще до того, як офіційно відмовилися від Канга. І насправді я почав розмовляти з Робертом про цю сміливу ідею ще до виходу “Людини-мурахи 3”. У нас був далекоглядний план — взяти одного з наших найвидатніших персонажів і залучити одного з наших найвидатніших акторів».

Нагадаємо, що Marvel запланувала одразу дві нові стрічки про Месників й, окрім «Судного дня», випустить пряме продовження під назвою «Таємні війни» — обидві зрежисують брати Руссо («Месники: Війна нескінченності» та «Месники: Завершення») за сценаріями ветерана MCU Стівена Макфілі. Перша дебютує 18 грудня 2026 року, а друга — 17 грудня 2027 року.

Тим часом «Фантастична четвірка» стартує в кінотеатрах 25 липня, перші реакції вже оцінили стрічку як один з найкращих проєктів Marvel.

Джерело: Variety, Hollywood Reporter, Deadline