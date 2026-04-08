08.04.2026

Marvel перезапускає "Люди Ікс": сценарій від авторів хітового серіалу Netflix з 98% на Rotten Tomatoes

Вадим Карпусь

Кіновсесвіт Marvel готує повноцінне перезавантаження мутантів для великого екрана, і команда проєкту отримала серйозне підсилення. Сценарій для нового фільму про “Люди Ікс” переписують творці серіалу “Сварка“, який має 98% на Rotten Tomatoes і вже отримав премію “Еммі”.


У розмові з Collider режисер Джейк Шреєр, який дебютував у MCU з фільмом “Громовержці*“, розповів про стан проєкту. Спочатку сценарій писав Майкл Лесслі, але зараз його активно переробляють. До роботи підключилися Лі Сон Джин і Джоанна Кало.

“Ми все ще на етапі розробки. Цікаво, що нас об’єднує досвід роботи над “Сварка”: Сонні створив цей серіал, Джоанна працювала над ним, і ми разом робили перший сезон, а також “Громовержці*”, — пояснив Шреєр.

За його словами, нова команда вже працює над свіжим варіантом сценарію.

“Люди Ікс” повертаються у новій фазі MCU

Marvel Studios поступово готує ґрунт для появи мутантів у кіновсесвіті. Уже зараз у франшизі з’являються персонажі на кшталт Міс Марвел і Неймора. При цьому спадщина епохи Fox-Marvel не зникає: частина акторів повернеться у фільмі “Месники: Сходження Доктора Дума“, який вийде в грудні та стане передостанньою стрічкою шостої фази.


Паралельно студія готується до зйомок “Месники: Таємні війни“, який завершить “Сагу мультивсесвіту”. Саме після цього “Люди Ікс”, ймовірно, вийдуть на перший план у сьомій фазі, яку вже неофіційно називають “Сагою мутантів”.

Наразі точна дата зйомок “Люди Ікс” відсутня. Якщо сценарій завершать цього року, кастинг можуть почати вже наприкінці 2026-го, а самі зйомки — у 2027 році. У такому разі прем’єра виглядає реальною у 2028-му.

Окремо активно обговорюють можливий зв’язок із майбутнім фільмом про Людину-павука — “Людина-павук: Абсолютно новий день”. За чутками, Седі Сінк може зіграти Джин Грей і з’явитися також у “Месники: Таємні війни”. Якщо це підтвердиться, саме вона може стати центральною фігурою нової саги.

Marvel робить ставку не просто на перезапуск, а на новий підхід до персонажів. Команда сценаристів із досвідом драматичних серіалів зможе зробити більший акцент на характерах, а не лише на спецефектах. Саме це допомогло серіалу “Сварка” отримати високі оцінки — і саме цього часто не вистачало пізнім фазам MCU.

Джерело: screenrant

