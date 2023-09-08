Трафік ChatGPT падає третій місяць поспіль, проте з початком навчального року ситуація має змінитися

Згідно з дослідженнями компанії Similarweb, велика мовна модель ChatGPT від OpenAI, переживши пік навесні, втрачає трафік вже третій місяць поспіль. Проте з початком навчального року ситуація може змінитися.

У серпні кількість відвідувань сайту ChatGPT з десктопних і мобільних браузерів по всьому світу зменшилася на 3% до 1,43 млрд, після падіння приблизно на 10% у порівнянні з кожним з попередніх двох місяців. Кількість часу, проведеного відвідувачами на сайті, також зменшувалася щомісяця з березня, від середнього значення 8,7 хв до 7 хв на сайті в серпні.

ChatGPT продовжує залишатися одним з найбільших сайтів у світі, що отримав 1,4 млрд відвідувань у серпні порівняно з 1,2 млрд відвідувань, наприклад, пошукової системи Bing від Microsoft. З нуля перед запуском наприкінці листопада сайт chat.openai.com досяг 266 млн відвідувачів у грудні, наступного місяця зріс ще на 131% і досяг піку в 1,8 млрд відвідувань у травні. Similarweb ставить openai.com на 28 місце у світі, в основному завдяки ChatGPT.

У США кількість відвідувань сайту в серпні зросла на 0,4%, тоді як по всьому світу вона впала на 3%. Це сталося після трьох місяців падіння відвідуваності з п’янких піків кількома місяцями раніше.

Кількість унікальних відвідувачів сайту, яка також впала в червні й липні, в серпні зросла на 3% в порівнянні з попереднім місяцем в США і на 0,3% в усьому світі.

Character AI і ChatGPT випустили мобільні застосунки в останні місяці, але розрив між ними у використанні мобільних додатків набагато менший, ніж у випадку веб-трафіку. У серпні у Character AI було 4,2 мільйона щомісячних активних користувачів додатків для iOS і Android порівняно з приблизно 6 мільйонами у ChatGPT. Іншими словами, ChatGPT має приблизно на 40% більше користувачів на мобільних пристроях, порівняно з майже 120% перевагою в унікальних відвідувачах.

На перших двох графіках позначено кількість трафіку ChatGPT в США та світі. На американському графіку вже відбулося вирівнювання, тоді як по всьому світу кількість заходів на сайт падає. Третій графік — це порівняння з основними конкурентами: Character AI та Google Bard. Залежність кількості трафіку кожного з них поводитися по різному.

Літнє падіння пов’язують із канікулами в навчальних закладах. Відсоток користувачів у діапазоні 18-24 років падав із початку літа як у США, так і по світу.

Якщо порівняти рівень трафіку Character AI та ChatGPT через мобільні застосунки, то може здатися, що різниця не велика (1 діаграма), проте відвідування сайту через мобільний або десктопний браузер відрізняється на порядок.