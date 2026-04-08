Valve готує власний ШІ? SteamGPT може стати новим обличчям техпідтримки Steam

Компанія Valve, відома своїм консервативним, але ефективним підходом до розробки, ймовірно, готує масштабне оновлення для своєї екосистеми. Згідно з витоками даних, зафіксованими аналітиками, розробники працюють над інтеграцією власної мовної моделі під назвою SteamGPT.





Цей інструмент має на меті кардинально змінити швидкість та якість обробки запитів у службі підтримки Steam, яка щодня стикається з мільйонами звернень щодо повернення коштів, проблем із доступом та технічних збоїв.

Впровадження SteamGPT виглядає логічним кроком на фоні того, як провідні технологічні гіганти інтегрують ШІ у свої сервіси. Технічно Valve може використовувати величезний масив даних з уже існуючих тикетів для навчання моделі, що дозволить ШІ не просто давати шаблонні відповіді, а розуміти контекст проблеми конкретного користувача. Це особливо актуально для власників Steam Deck, де програмні конфлікти часто потребують індивідуального підходу. Розуміння того, як Valve розвиває операційну систему SteamOS, дає підстави вважати, що SteamGPT може з’явитися і як вбудований асистент безпосередньо в інтерфейсі портативної консолі.

Окрім техпідтримки, SteamGPT має потенціал для покращення системи рекомендацій в магазині. Замість простих алгоритмів на основі тегів, ШІ зможе аналізувати відгуки та ігровий досвід користувача, пропонуючи проєкти, що максимально відповідають його смакам. Подібний підхід вже тестували інші платформи, і вплив ШІ на ігрову індустрію в 2026 році лише посилюється. Проте головним викликом для Valve залишається конфіденційність: навчання моделей на приватних даних користувачів потребує жорсткого дотримання протоколів безпеки, про що Гейб Ньюелл неодноразово згадував у контексті нових стандартів захисту даних у Steam.





Хоча офіційного анонсу ще не було, прихильники бренду вже обговорюють, чи зможе SteamGPT замінити живих операторів. Експерти вважають, що Valve обере гібридну модель: ШІ вирішуватиме рутинні завдання, тоді як складні випадки залишаться за людьми. Це дозволить розвантажити персонал та скоротити час очікування відповіді з годин до секунд. Для індустрії це може стати сигналом, що навіть найбільш “традиційні” гравці ринку готові до повної цифрової трансформації. Очікується, що перші результати тестування SteamGPT стануть відомі вже під час наступного великого розпродажу, коли навантаження на сервери підтримки досягне піку.

Джерело: VideoCardz