Трансляція Супербоулу-2024 встановила телерекорд США зі 123 млн глядачів — і, схоже, частину «привела»… Тейлор Свіфт

За даними CBS, недільна трансляція Суперкубка зібрала найбільшу аудиторію в історії існування однієї телевізійної мережі в США: 123,4 мільйона глядачів — на 7% більше за попередній максимум у 115,1 млн для матчу НФЛ 2023 року.

Загальне число включало 120 млн глядачів у мережі CBS і Paramount+ (потоковому сервісі материнської компанії Paramount Global), а також трансляції на дитячому каналі Nickelodeon та інших.

Супербоул-2024 зрештою відзначився перемогою Канзас Сіті Чіфс над Сан-Франциско Фортинайнерс після драматичного переходу в овертайм.

Фінальна гра зазвичай пропонує найбільший рекламний майданчик для компаній, які цьогоріч не прогадали (судячи з результатів перегляду) та не пошкодували щонайменше $7 млн за один 30-секундний ролик. Торік Fox Corp. зібрала $500 мільйонів на рекламі у трансляції.

З інших рекордів — найбільша загальна сума ставок на велику гру в історії. Згідно з даними Комісії з контролю за іграми штату Невада вона сягнула $185,6 млн (на 21% більше ніж торік) і перевершила попередню найвищу позначку 2022 року у $179,8 млн.

Цікаво, що ажіотаж до гри був підкріплений великою увагою до стосунків тайт-енда Тайт-енд (ТЕ) — атакуюча позиція в американському футболі. Канзас Сіті Тревіса Келса та поп-зірки Тейлор Свіфт. Під час трансляції режисери часто демонстрували співачку, яка споглядала за подіями з трибун стадіону, а наприкінці показали її обійми та поцілунок з переможцем-бойфрендом.

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(WATCH) Taylor Swift and Travis Kelce celebrate the Kansas City Chiefs #SuperBowl victory #SuperBowlLVIII 🎥 CBS pic.twitter.com/Fdqb2a6KLE — Deadline Hollywood (@DEADLINE) February 12, 2024

«Вона, безсумнівно, примножує аудиторію НФЛ», — сказав виконавчий директор Paramount Global Боб Бакіш в інтерв’ю Bloomberg.

За даними Variety, який посилається на дослідження Numerator, близько 20% глядачів Супербоулу-2024 сказали, що вболівають за Канзас Сіті саме через стосунки Келса зі Свіфт. Загалом 48% опитаних сказали, що обирають Чіфс, у порівнянні з 37% за Фортинайнерс і 13% за жодну з команд (решта в категорії «не знаю»).

Водночас 34% глядачів вважали, що Свіфт «відвертає» увагу від гри НФЛ — і така сама кількість заявили, що «дещо» або «повністю» не згодні з цим твердженням.