Виступ Ріанни став найпопулярнішим halftime-шоу в історії Супербоулу — його дивилися 121 млн глядачів

Цьогорічна поява співачки під час головної футбольної події для Америки привернула увагу мільйонів людей і побила всі попередні рекорди переглядів.

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Відповідно до оновленого звіту Nielsen за halftime performance Ріанни у перерві поєдинку Канзас-Сіті Чіфс і Філадельфія Іглз 12 лютого спостерігали 121, 017 млн глядачів (досі рекорд з переглядів утримував виступ Кеті Перрі під час Супербоулу-2015, який також перетнув позначку в 121 млн глядачів).Таким чином – і сам матч, і шоу стали найпопулярнішими за всю історію проведення Супербоулу.

.@Rihanna‘s Super Bowl LVII 2023 performance is the most watched halftime show of all time, with 121.017M views! https://t.co/iRY2u9XlOa #SBLVII pic.twitter.com/Ixgev7X7vp — Roc Nation (@RocNation) May 2, 2023

Попередні дані переглядів від Nielsen (113,1 млн глядачів для самого матчу) були помилковими, оскільки подальша перевірка «виявила порушення з кодуванням, а також проблеми з вимірюваннями поза домогосподарством». Нова цифра у 115,1 млн переглядів для матчу також побила рекорд, встановлений трансляцією поєдинку 2015-го року між Нью-Інгленд Петріотс і Сіетл Сігокс, які залучили 114,442 млн глядачів, а також перевершила перегляди Супербоулу 2017-го року, де змагалися Атланта Фелконс та Нью-Інгленд Петріотс (113,668 млн).

Сама Ріанна уперше за 5 років виступала наживо і, як виявилось, була вагітна другою дитиною – що зрештою не завадило співачці виконати свої найкращі хіти та бадьоро витанцьовувати на «летючих» сценах на стадіоні State Farm у Ґлендейлі, штат Аризона.