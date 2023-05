Виступ Ріанни став найпопулярнішим halftime-шоу в історії Супербоулу — його дивилися 121 млн глядачів

Цьогорічна поява співачки під час головної футбольної події для Америки привернула увагу мільйонів людей і побила всі попередні рекорди переглядів.

Відповідно до оновленого звіту Nielsen за halftime performance Ріанни у перерві поєдинку Канзас-Сіті Чіфс і Філадельфія Іглз 12 лютого спостерігали 121, 017 млн глядачів (досі рекорд з переглядів утримував виступ Кеті Перрі під час Супербоулу-2015, який також перетнув позначку в 121 млн глядачів).Таким чином – і сам матч, і шоу стали найпопулярнішими за всю історію проведення Супербоулу.

.@Rihanna‘s Super Bowl LVII 2023 performance is the most watched halftime show of all time, with 121.017M views! https://t.co/iRY2u9XlOa #SBLVII pic.twitter.com/Ixgev7X7vp

— Roc Nation (@RocNation) May 2, 2023