Трейлери ігор Хідео Коджіми: Death Stranding 2 2025 року та новий шпигунський екшн, ексклюзивно для PlayStation

Продовження Death Stranding від Хідео Коджіми обіцяє бути таким же дивним, як і оригінал. Sony показала трейлер, який… починається з хірургічної операції. Довгий ролик містить купу нових локацій за межами США, а також лиходія з макіяжем у стилі Джокера та гітарою, що стріляє енергетичними зарядами

Сиквел отримав офіційну назву: Death Stranding 2: On the Beach. Його запуск запланований на 2025 рік. Ось синопсис:

Вирушайте на надихаючу місію налагодження людських зв’язків за межами UCA. Сем разом із супутниками вирушає в нову подорож, щоб врятувати людство від вимирання. Приєднуйтесь до них, коли вони подорожують світом, сповненим потойбічних ворогів, перешкод і непереборного питання: чи варто було нам створювати зв’язок?

Death Stranding 2 була вперше представлена на церемонії The Game Awards у 2022 році й виходить на PS5 (принаймні спочатку — оригінал згодом вийшов на ПК та iOS). У грі знову зібрався зоряний склад акторів Голлівуду та ігрової індустрії, як-от Норман Рідус, Леа Сейду, Ель Фаннінг, Шіолі Куцуна та Трой Бейкер.

Сиквел — не єдиний проєкт в планах Kojima Productions. Студія об’єдналася з A24 для створення повнометражного фільму за мотивами Death Stranding і працює над новою грою, ексклюзивно для PlayStation.

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Коджіма повернеться до свого коріння, бо це шпигунський екшн під кодовою назвою PHYSINT. Він прославився як творець серії Metal Gear. Однак це не буде грою в серії Metal Gear Solid. Хідео каже, що це буде «абсолютно нова, оригінальна інтелектуальна власність», розробка якої почнеться одразу по готовності Death Stranding 2.

У грі будуть використані «найсучасніші технології та зірковий акторський склад». Розмиваючи межі між фільмом та грою, тайтл пропонуватиме майже реалістичну графіку та новий погляд на інтерактивні розваги. Коджіма впевнений, що ця гра стане кульмінацією його роботи після чотирьох десятиліть в ігровій індустрії.