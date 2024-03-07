Трилер «Материнський інстинкт» з Енн Гетевей та Джессіки Честейн вийде в прокат з 4 квітня

За місяць в український прокат вийде стрічка «Материнський інстинкт». Це психологічний трилер, головні ролі в якому виконали володарки премії «Оскар» Енн Гетевей та Джессіка Честейн.

Картина розповідає про двох подруг ─ Еліс (Джессіка Честейн) та Селін (Енн Гетевей). Вони, здається, що мають все: у кожної вдома повна чаша — люблячі чоловіки, діти, комфортне життя в заможному пригороді. А також їх сусідська та міцна дружба. Трагічний випадок знищує ідеальну гармонію. Почуття провини, підозрілість та параноя поєднуються, щоб знищити дружбу і, можливо, їхні життя.

Постановником фільму «Материнський інстинкт» став Бенуа Деломме, для якого стрічка стала режисерським дебютом. Сценарій був адаптований Сарою Конрадт.

Головні ролі у фільмі грають Енн Гетевей («8 подруг Оушен», «Шахрайки», «Інтерстеллар») та Джессіка Честейн («Гра Моллі, «Воно 2», «Марсіянин», «Інтерстеллар»), яка також є продюсером «Материнського інстинкту». У фільмі також знімались актори Джош Чарльз («Пам’ять», «Хороша дружина», «Кров за кров») та Андерс Даніельс Лі («Найгірша людина в світі», «Персональний покупець», «Осло,22»).

Психологічний трилер «Материнський інстинкт» вийде в прокат в кінотеатрах України з 4 квітня 2024 року.

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