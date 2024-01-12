«Це складно»: адмірал ВМФ США закликав реалістично ставитись до лазерної зброї – технологія проблематична для нинішніх кораблів

Контрадмірал флоту США Фред Пайл, який займається розробкою технології лазерної зброї, вважає, що поки рано говорити про широке застосування таких систем.

На його думку, військово-морський флот і промисловість мають бути більш інтелектуально чесними під час обговорення систем лазерної зброї.

«Це складно», – додав він.

Водночас Фред Пайл заявляє, що «іноді ми маємо тенденцію переобіцяти і недовиконувати». Тому треба бути «чесними із собою з погляду технологічних можливостей».

Лазерну зброю чи технологію «спрямованої енергії» протягом десятиліть приваблювала Пентагон. У портфелі досліджень та розробок ВМФ можна знайти різні проєкти таких систем. Періодично з’являються новини про проведення відповідних випробувань, які свідчать про можливість збивати дрони корабельними лазерними системами. Однак нещодавні операції флоту в Червоному та Середземному морях викликали питання: чому ВМФ не збиває оперативні цілі за допомогою лазера?

Як виявилось, ці системи ще далекі від можливості повноцінного використання у бойових умовах. За день до заяв Пайл головний офіцер ВМФ з надводних бойових дій віце-адмірал Брендан Маклейн висловив розчарування нинішніми темпами розробки систем лазерної зброї ВМФ.

«Мене не влаштовують темпи створення зброї спрямованої енергії. Ми повинні виконати обіцянку, яку дає нам ця технологія», — сказав він.

Однією з ключових переваг зброї спрямованої енергії є низька ціна пострілу. Військово-морський флот дедалі більше стурбований ідеєю «роєвих атак» дронів, коли кілька дронів, потенційно з різних областей бойових дій, узгоджено атакують корабель. Вартість знищення дешевого дрона ракетою вартістю кілька мільйонів доларів виглядає марнотратством. І, за ідеєю, лазерна зброя має розв’язувати цю проблему. Але зброя спрямованої енергії також має істотні недоліки.

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Як заявив Пайл, ця технологія потребує простору, ваги, потужності та охолодження, «що може стати проблемою для наших нинішніх надводних бойових кораблів». Тож ще є над чим працювати

Як очікується, цього року будуть проводитись випробування систем HELIOS та Preble (DDG-88). ВМФ має намір продовжувати інвестиції у зброю спрямованої енергії та зосередиться на забезпеченні відповідного потенціалу в майбутньому – з фрегатом та есмінцем наступного покоління.

Джерело: breakingdefense

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