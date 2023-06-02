Цукерберг кличе на роботу. Восени працівників Meta змусять відвідувати офіси щонайменше 3 рази на тиждень

Meta оновлює політику «віддаленої роботи» для штатних працівників – згідно з повідомленнями, які почали отримувати співробітники у четвер, з вересня компанія вимагатиме від них з’являтись на роботі щонайменше 3 рази на тиждень.
«Ми впевнені, що люди можуть добре працювати як з офісу, так і вдома, але прагнемо постійно вдосконалювати нашу модель роботи, щоб сприяти співпраці, взаємостосункам і культурі, які необхідні для того, щоб співробітники могли виконувати свою роботу якнайкраще», — йдеться в заяві представника Meta.
Уперше політику віддаленої роботи для штатних працівників Meta запровадила у червні 2021 року, а генеральний директор компанії Марк Цукерберг сказав, що протягом року, під час розпалу пандемії Covid, колектив показав «що добре виконувати роботу можна з будь-якого місця – особливо, враховуючи те, як покращується відеозв’язок та віртуальна реальність».
З того часу чимало компаній, як-от Amazon і материнська компанія Google Alphabet, змінили попередні плани дистанційної роботи та закликали своїх працівників повертатися в офіси. Однак Цукерберг не поспішав і натякнув на зміни політики Meta лише у березні – коли компанія провела внутрішній аналіз і виявила, що інженери «в очному режимі» працюють більше.
«Попередній аналіз даних продуктивності показав, що інженери, які працювали в офісах, а потім перейшли на дистанційну роботу, в середньому показали кращі результати, ніж люди, які працювали віддалено. Цей аналіз також показує, що інженери на початку своєї кар’єри в середньому працюють краще, коли вони працюють з товаришами по команді принаймні три дні на тиждень, — сказав тоді Цукерберг.
У травні Meta провела черговий раунд масштабних звільнень у межах «року ефективності», в результаті якого приблизно 21 000 співробітників втратять роботу.
- Згідно з опитуванням американської рекрутингової платформи FlexJobs, приблизно дві третини людей, у яких взяли інтерв’ю у період з липня по серпень 2022 року, хотіли б працювати дистанційно повний робочий день, а 32% хотіли б мати можливість працювати вдома принаймні кілька днів на тиждень.Інший звіт дослідницького інституту ADP, у якому опитали понад 32 000 працівників США в листопаді 2021 року, виявив, що 64% шукали б іншу роботу, якби їхній роботодавець захотів, щоб вони повернулися в офіс на повний робочий день.
- Тим часом відвідуваність офісів повернулася до 70-90% у Європі та на Близькому Сході та приблизно до 80-110% у деяких містах Азії. Разом з тим, згідно з даними Kastle Systems, середня відвідуваність офісів у 10 великих містах США лише нещодавно досягла 50% уперше з початку пандемії.
Back to Office або Кінець дистанційної роботи: Apple, Google, Amazon та інші вимагають, щоб співробітники повернулися працювати в офіси