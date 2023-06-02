Цукерберг кличе на роботу. Восени працівників Meta змусять відвідувати офіси щонайменше 3 рази на тиждень

Meta оновлює політику «віддаленої роботи» для штатних працівників – згідно з повідомленнями, які почали отримувати співробітники у четвер, з вересня компанія вимагатиме від них з’являтись на роботі щонайменше 3 рази на тиждень.

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«Ми впевнені, що люди можуть добре працювати як з офісу, так і вдома, але прагнемо постійно вдосконалювати нашу модель роботи, щоб сприяти співпраці, взаємостосункам і культурі, які необхідні для того, щоб співробітники могли виконувати свою роботу якнайкраще», — йдеться в заяві представника Meta.

Уперше політику віддаленої роботи для штатних працівників Meta запровадила у червні 2021 року, а генеральний директор компанії Марк Цукерберг сказав, що протягом року, під час розпалу пандемії Covid, колектив показав «що добре виконувати роботу можна з будь-якого місця‎ – особливо, враховуючи те, як покращується відеозв’язок та віртуальна реальність».

З того часу чимало компаній, як-от Amazon і материнська компанія Google Alphabet, змінили попередні плани дистанційної роботи та закликали своїх працівників повертатися в офіси. Однак Цукерберг не поспішав і натякнув на зміни політики Meta лише у березні – коли компанія провела внутрішній аналіз і виявила, що інженери «в ‎очному режимі» працюють більше.

«Попередній аналіз даних продуктивності показав, що інженери, які працювали в офісах, а потім перейшли на дистанційну роботу, в середньому показали кращі результати, ніж люди, які працювали віддалено. Цей аналіз також показує, що інженери на початку своєї кар’єри в середньому працюють краще, коли вони працюють з товаришами по команді принаймні три дні на тиждень, — сказав тоді Цукерберг.

У травні Meta провела черговий раунд масштабних звільнень у межах «‎року ефективності», в результаті якого приблизно 21 000 співробітників втратять роботу.