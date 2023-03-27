Back to Office або Кінець дистанційної роботи: Apple, Google, Amazon та інші вимагають, щоб співробітники повернулися працювати в офіси

Після послаблень, введених на час пандемії COVID-19, компанії починають відкликати своїх співробітників назад в офіси. Керівники намагаються таким чином підвищити продуктивність та покращити особисту співпрацю. Однак деякі топменеджери вдаються до крайнощів — відстежуючи відвідування та погрожуючи за неповернення в офіси звільненням.
Видання Insider започаткувало список підприємств, що вимагають повернення співробітників в офіси. Поки у переліку 11 основних компаній:
1. Amazon
Генеральний директор Amazon Енді Джессі опублікував пам’ятку для співробітників, в якій детально описується політика компанії щодо повернення в офіс. З 1 травня корпоративні співробітники мають принаймні три дні на тиждень з’являтися на роботі. Керівники вважають, що це спростить роботу та зміцнить культуру компанії.
У відповідь тисячі співробітників Amazon приєдналися до каналу Slack, щоб поділитися своїми думками щодо несподіваного повернення на роботу, а деякі навіть організували подання петиції проти цих змін.
2. Apple
Співробітникам Apple також доручили з’являтися в офісах три рази на тиждень. Тім Кук каже, що це рішення допоможе відновити «особисту співпрацю».
Однак з генеральним директором погодились не всі — група працівників під назвою Apple Together теж опублікувала петицію, стверджуючи, що може виконувати «деяку роботу» з дому. Одні співробітники, за їхніми словами, можуть мати «переконливі причини та обставини», такі як інвалідність або обов’язки по догляду. А інші — можуть бути просто «щасливішими та продуктивнішими», працюючи вдома.
3. Citigroup
Вакцинованих співробітників банківської корпорації Citigroup у США попросили приходити в офіс принаймні два дні на тиждень у березні 2022 року.
4. Disney
У записці, отриманій Insider, генеральний директор Disney Боб Айгер сказав працівникам, що, починаючи з березня, будь-який співробітник, який міг працювати у «гібридному форматі», повинен приїздити до офісу чотири дні на тиждень.
5. Goldman Sachs
У березні генеральний директор однієї з найбільших інвестиційних компаній у США та світі Goldman Sachs Девід Соломон попросив співробітників приїжджати в офіс п’ять днів на тиждень. У жовтні він сказав CNBC, що близько 65% співробітників нині працюють в офісі.
6. Google
Співробітникам Google у районі затоки Сан-Франциско та «кількох інших місцях у США» було наказано приїздити в офіс принаймні три дні на тиждень, починаючи з 4 квітня 2022 року.
7. JPMorgan
У серпні генеральний директор банківського холдингу Джеймі Даймон відмовився від віддаленої роботи, заявивши, що вона не працює для програми навчання або «спонтанних речей».
JPMorgan попросив половину своїх співробітників приїздити в офіс п’ять днів на тиждень, а ще 40% — кілька днів на тиждень. Компанія збирала дані про діяльність персоналу, в тому числі відстежувала відвідуваність.
8. Salesforce
Генеральний директор Salesforce, компанії-розробника однойменної CRM-системи, Марк Беніофф вніс зміни до річного стратегічного плану компанії, включно з мандатами щодо повернення на роботу.
У лютому 2021 року Salesforce заявляла, що працівники можуть «працювати з будь-якого місця».
Оновлений проєкт політики повернення в офіс вимагатиме від співробітників приїздити в офіс три дні на тиждень для дистанційних співробітників, і чотири дні на тиждень для не дистанційних.
Інженери повинні працювати з офісу 10 днів на квартал, порівняно з 20 у початковому проєкті, який було оновлено на основі відгуків співробітників.
9. Starbucks
У пам’ятці для корпоративних співробітників генеральний директор Говард Шульц сказав, що працівники, які знаходяться в межах досяжної відстані, повинні перебувати в офісі щонайменше три дні на тиждень, починаючи з 31 січня. У серпні Шульц заявив, що робить усе можливе, щоб залучити працівників в офіс.
10. Twitter
Після купівлі Twitter у жовтні Ілон Маск сказав співробітникам, що їхня відсутність в офісі рівноцінна звільненню.
Маск також повідомив співробітникам в електронному листі, що віддалена робота більше не дозволена і що вони повинні перебувати в офісі принаймні 40 годин на тиждень, якщо не отримають чіткого дозволу працювати в іншому місці.
11. Uber
У записці, отриманій Insider, генеральний директор Дара Хосровшахі повідомив співробітникам, що починаючи з квітня 2022 року працівники 35 філій компанії повинні працювати в офісах принаймні половину робочого часу.
Він додав, що в інші дні співробітникам дозволено працювати віддалено, і що деякі можуть працювати повністю віддалено, якщо отримають дозвіл від своїх керівників.
- Згідно з опитуванням американської рекрутингової платформи FlexJobs, приблизно дві третини людей, у яких взяли інтерв’ю у період з липня по серпень 2022 року, хотіли працювати дистанційно повний робочий день, а 32% хотіли мати можливість працювати вдома принаймні кілька днів на тиждень.Інший звіт дослідницького інституту ADP, у якому опитали понад 32 000 працівників США в листопаді 2021 року, виявив, що 64% шукали б іншу роботу, якби їхній роботодавець захотів, щоб вони повернулися в офіс на повний робочий день.
- Тим часом відвідуваність офісів повернулася до 70-90% у Європі та на Близькому Сході та приблизно до 80-110% у деяких містах Азії. Разом з тим, згідно з даними Kastle Systems, середня відвідуваність офісів у 10 великих містах США лише нещодавно досягла 50% уперше з початку пандемії.
Як відбувались скорочення в технологічних компаніях у 2022 році, — інфографіка Visual Capitalist