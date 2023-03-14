Марк Цукерберг анонсував звільнення ще 10 000 співробітників Meta та закриття 5 000 вакансій

Глава Meta поділився планами подальших скорочень у компанії. Наступна хвиля звільнень у Meta обіцяє стати не менш масштабною, ніж листопадове скорочення – приблизно 10 000 співробітників втратять роботу.

«Загалом ми розраховуємо скоротити розмір нашої команди приблизно на 10 000 осіб та закрити близько 5 000 додаткових відкритих вакансій, які ми ще не найняли».

Протягом наступних кількох місяців керівники відділів компанії оголосять про плани реструктуризації, скасування проєктів з низьким пріоритетом та зменшення витрат на найняття. Значного скорочення зазнає команда з підбору персоналу – багато співробітників дізнаються про звільнення вже завтра. Реструктуризації та звільнені зазнають також технічні групи, це має відбутися до кінця квітня. Потім до кінця травня буде скорочено бізнес-персонал. У деяких випадках зміни відбуватимуться до кінця року.

Також Meta планує зробити більш ефективними виробничі відносини всередині компанії, зробивши ієрархію простішою та «пласкішою». Роботу має прискорити ліквідація кількох рівнів управління. Водночас зберігатиметься підхід, відповідно до якого у кожного менеджера Meta має бути не більше 10 прямих підлеглих. Шляхом скорочення управлінського ланцюжка планується досягти максимальної ефективності кожного працівника.

Побічні проєкти Meta, можливо, отримають нових керівників, у тому числі з інших відділів. Під час розробки більше уваги приділятиметься горизонтальній ефективності та взаємодії команд.

Згадавши про наймання безлічі співробітників супутніх спеціальностей, що траплялося раніше, Марк Цукерберг, наголосив на поверненні до більш оптимального співвідношення інженерних та інших ролей – розробники отримають більший пріоритет. Також приділятиметься більше часу особистій взаємодії співробітників.

Джерело: Meta