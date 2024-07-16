Новини Кіно 16.07.2024 о 10:52 comment views icon

«Ця роль не для жінки»: зірка «Чужий: Ромул» Кейлі Спейні передивлялася гру Сігурні Вівер місяцями

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Андрій Русанов

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«Ця роль не для жінки»: зірка «Чужий: Ромул» Кейлі Спейні передивлялася гру Сігурні Вівер місяцями

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Зірка стрічки «Чужий: Ромул» Кейлі Спейні каже, що місяцями передивлялася гру Сігурні Вівер у ролі Еллен Ріплі в попередніх частинах франшизи. Гарна школа, проте чи не буде спроби копіювання?

Сігурні Вівер — культова харизматична акторка з величезним переліком ролей у кіно, починаючи з 1977 року, серед яких багато хітів. Кейлі Спейні каже, що вчиться у неї грати роль, «не призначену для жінки»:

«В мене місяцями на повторі було виконання ролі [Вівер]. Я сподівалася, що щось з цього просочиться [до мене]. Але я ніколи не відчувала страху. Ця роль не була написана для жінки, тому була справжня свобода. І оскільки Сігурні вклала в неї всю себе, це дає можливість будь-якій іншій жінці, яка бере участь у цій франшизі, ніколи не відчувати [як Вівер] цю незвичну важкість та тиск від виконання головної жіночої ролі», — розповіла Спейні Total Film.

«Ця роль не для жінки»: зірка «Чужий: Ромул» Кейлі Спейні передивлялася гру Сігурні Вівер місяцями

Також у випуску журналу були представлені ексклюзивний кадр з фільму та дві обкладинки-постери.

«Ця роль не для жінки»: зірка «Чужий: Ромул» Кейлі Спейні передивлялася гру Сігурні Вівер місяцями

У фільмі «Чужий: Ромул» Кейлі Спейні зіграє Рейн Керрадайн, одну з відчайдухів, які шукають життя за межами шахтарської колонії, яку вони називають домом. Вона скористалась нагодою потрапити на борт корабля-сміттєзбірника, що прямує до покинутої космічної станції та стикається з загрозою у вигляді ксеноморфа. Трейлер стрічки акцентує на відтворенні атмосфери першого «Чужого», тож не дивно, що акторка сконцентрувала увагу на Сігурні Вівер

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«Чужий: Ромул» стане першою стрічкою про «Чужого» після приквелів «Прометей» та «Чужий: Заповіт», які намагалися пояснити походження прибульців. «Чужий: Ромул» з’явиться в українських кінотеатрах 15 серпня.

Режисер фільму «Чужий: Ромул» показав модель лицехапу — прибулець бігав підлогою

Джерело: GamesRadar

Розділ Кіно виходить за підтримки?

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