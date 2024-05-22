Нове зображення «Чужий: Ромул» — Кейлі Спейні готується дати бій ксеноморфам в перезапуску франшизи від Феде Альвареса

Американський квитковий сервіс Fandango поділився новим зображенням з фільму «Чужий: Ромул». Події свіжої частини саги відбуватимуться між оригінальним фільмом «Чужий» і «Чужими» (у множині, другий фільм). Режисер Феде Альварес раніше працював над стрічками «Не дихай» та «Зловісні мерці».

Події фільму «Чужий: Ромул» розгортатимуться навколо групи космічних колоністів, які стикаються з ксеноморфами, «героями» усіх попередніх. Таким персонажам, як Рейн Керрадайн (Кейлі Спаені), Енді (Девід Йонссон) і Тайлер (Арчі Рено), доведеться зіткнутися з власними страхами, коли прибульці проникнуть на їхній корабель, а в тінях ховаються нові істоти. Як і інші головні герої цих фільмів до них, команда корабля у «Чужому: Ромул» повинна використати свої наукові знання, щоб вижити та перемогти монстрів, які їх вбивають.

Нове зображення з «Чужий: Ромул» демонструє, як візуальна мова оригінальних фільмів надихає майбутній сиквел. Режисером першої історії про чужих став Рідлі Скотт, фільм вийшов на екрани в 1979 році. Стрічка із Сігурні Вівер у ролі Ріплі свого часу довела, що глядачі готові до нової хвилі науково-фантастичних жахів. Фільм був настільки успішним, що призвів до створення кількох історій у світі з чужими, а також кросовера із серією фільмів «Хижак».

Феде Альварес написав сценарій до «Чужий: Ромул» разом з Родо Саягесом, який працював з режисером у минулому. У фільмі грає Ізабела Мерсед, яку нещодавно можна було бачити у ролі Ані Корасон у стрічці «Мадам Павутина». «Чужий: Ромул» стане першим фільмом франшизи, випущеним на великому екрані після «Чужий: Заповіт» 2017 року. Нова частина історії вийде в українських кінотеатрах 15 серпня.

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Джерело: Collider