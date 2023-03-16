Цивільний безпілотник Mugin-5 китайського виробництва був збитий ЗСУ на східному фронті – його модернізували під бомбардувальник

Безпілотник Mugin-5, який був виготовлений у Китаї із застосуванням західних складників, був збитий військовослужбовцями ЗСУ з АК-47 на східному фронті. Військові продемонстрували уламки БПЛА журналістам CNN.

У носовій частині літального апарату видно кульову пробоїну. Попадання призвело до значних неполадок та «посадило» безпілотник. Поряд з останками корпусу журналісти побачили вирву, створену контрольованою детонацією «корисного навантаження» БПЛА, 20-кілограмової бомби – її пізніше підірвали самі військові. Відео підриву з відстані 500 м говорить про велику потенційну шкоду, яку безпілотник міг завдати.

На борту Mugin-5 відсутня камера – ним неможливо було керувати за допомогою безпосереднього візуального наведення. БПЛА Mugin-5 ніс осколково-фугасний боєприпас і застосовувався як бомбардувальник, очевидно, з метою ураження живої сили. Механізм скидання бомби, швидше за все, був виготовлений з компонентів, надрукованих на 3D-принтері, що вказує на потребу швидкої його модернізації.

Цікаво, що у січні російські окупанти на Луганщині заявляли, що збили аналогічний безпілотник, відправлений українською стороною. Це твердження, як і всі інші їхні заяви, зовсім не заслуговує на довіру. Однак західні оглядачі відзначають використання БПЛА, що вільно продаються, у тому числі й китайських, обома сторонами:

«І росія, і Україна використовували комерційно доступні китайські платформи, такі як ця, в ході конфлікту, у тому числі в збройних цілях», — говорить Джензен-Джонс, фахівець з розвідки озброєнь і боєприпасів і директор консалтингової компанії Armament Research Services.

Компанія Mugin Limited, виробник комерційного безпілотника, базується у місті Сямень на східному узбережжі Китаю. БПЛА можна вільно купити на Alibaba, Taobao та безпосередньо у компанії. Базова модель пропонується виробником за $9499, в залежності від комплектації ціна може сягати $15000. Характеристики Mugin-5 з офіційного сайту:

Розмах крила: 5000 мм

Довжина: 3500 мм

Максимальна ширина фюзеляжу: 375 мм

Вага без навантаження: 33,64 кг

Максимальна швидкість: 150 км/год

Корисне навантаження: 25 кг

Розмір відсіку для обладнання: 1000 мм x 345 мм x 350 мм

Об’єм паливного бака: 30 літрів

Максимальний час польоту: > 7 годин

У Mugin підтвердили, що йдеться про безпілотник її виробництва, та назвали інцидент «вкрай сумним».

««Ми не схвалюємо використання [безпілотника як зброї]. Ми робимо все можливе, щоб це зупинити».

Журналісти також зв’язалися з кількома іншими компаніями, електронні складники яких були знайдені у збитому БПЛА. Наводяться коментарі двох із них, тайванської MKS та канадської Hexagon.

«Деякі виробники БПЛА можуть використовувати сервоприводи MKS на своїх готових продуктах для застосування у військових цілях, ми незадоволені цим – це суперечить місії та баченню нашої компанії». У заяві про відмову від відповідальності на сайті MKS йдеться про заборону будь-якого незаконного чи військового використання їхньої продукції.

Датчик на модернізованій друкованій платі БПЛА було виготовлено компанією Novatel, частиною групи Hexagon, що базується у Канаді. «Для всіх продуктів з контрольованим експортом у нас передбачені ретельні процедури контролю, щоб гарантувати, що вони надаються відповідно до законів про експорт, що застосовуються», – сказав представник Hexagon CNN електронною поштою. «У квітні 2022 року ми також вирішили заморозити всю діяльність у росії».

Питання про те, як і ким із російської сторони закуповувалися подібні БПЛА, про участь в угоді російської та китайської держави та поінформованість про військове призначення закупівель залишається відкритим. Водночас очевидно, що російські окупанти не мають розвиненого волонтерського руху і подібні закупівлі, мабуть, могли здійснюватися лише централізовано, хоча, можливо й не безпосередньо.