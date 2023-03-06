DJI припиняє виробництво AeroScope — системи виявлення БПЛА, яку використовували росіяни під час вторгнення в Україну

У березні 2022 року українська влада зверталась до DJI із вимогою заблокувати продукти, а за місяць китайська компанія припинила постачання систем AeroScope — як в росію, так і в Україну.

Нині на сторінці продукту з’явилось наступне повідомлення:

«AeroScope більше не виробляється. Щоб дізнатися про найновіші технології DJI, ознайомтесь з рекомендаціями нижче».

Офіційно про припинення випуску Aeroscope компанія не заявляла, і незрозуміло — чи втратять функціональність пристрої, що вже використовуються. За словами UAV Hive, DJI, ймовірно працює над другою версією системи.

Rumour is a MKII #DJI #AeroScope will be launched at some point, so its demise is likely temporary. Hopefully, sales of its replacement will be controlled better. — UAVHive (@UAVHive) March 5, 2023

DJI описує Aeroscope, як «комплексну систему для виявлення дронів», яка може ідентифікувати та відстежувати БПЛА в режимі реального часу, використовуючи сигнали, які передають новіші дрони DJI (випущені з 2017 року). Система надає інформацію про положення, висоту, швидкість, напрямок, серійний номер БПЛА та розташування його оператора. Приймачі можуть отримувати сигнали на відстані до 50 км.

Продукт початково був створений для правоохоронних чи державних органів для спостереження за БПЛА та їхніми пілотами у потенційно небезпечних зонах (наприклад, зони навколо злітно-посадкових смуг) — однак у розпал повномасштабного вторгнення російських військ на територію України технологія потрапила в епіцентр скандалу.

Віцепрем’єр та голова Мінцифри України Михайло Федоров у березні минулого року заявив, що російські солдати використовують продукти DJI для націлення ракет на українські міста, а компанія тим самим допомагає їм вбивати мирних жителів. До того ж сигнали, що передаються безпілотниками DJI — не зашифровані (хоча виробник спочатку повідомляв, що це не так), що дозволяє іншим типам приймачів їх перехоплювати.

In 21 days of the war, russian troops has already killed 100 Ukrainian children. they are using DJI products in order to navigate their missile. @DJIGlobal are you sure you want to be a partner in these murders? Block your products that are helping russia to kill the Ukrainians! pic.twitter.com/4HJcTXFxoY — Mykhailo Fedorov (@FedorovMykhailo) March 16, 2022

Минулого року DJI заблокувала постачання продукції до росії та України через побоювання щодо використання її як зброї; також через кілька місяців компанія припинила випускати портативну версію своєї системи Aeroscope.

Брендан Шульман, колишній віцепрезидент з політики DJI, написав у Twitter про ймовірні причини припинення підтримки Aeroscope.

«Не має сенсу продовжувати підтримувати функцію, яка була створена для допомоги інтересам безпеки США в умовах постійних атак з боку американських служб безпеки», — написав Шульман, посилаючись і на впровадження Федеральним управлінням авіації системи Remote ID.

Remote ID — це майбутній стандарт, який FAA, правоохоронні органи та інші агенції будуть використовувати для виявлення та відстеження «більшості БПЛА, що працюють у повітряному просторі США» і який надаватиме інформацію про ідентифікатор безпілотників, локацію, розташування системи управління тощо. З 16 вересня 2023 року більшість операторів дронів у США зможуть керувати лише апаратами з вбудованими функціями дистанційного мовлення або з модернізованим модулем Remote ID — те, що DJI, по суті, вже робить зі своїми новими безпілотниками та системою їх відстеження.

За кілька днів після інформації про припинення виробництва Aeroscope, Wired написав, що дослідники створили інструмент, який отримує сигнали від дронів DJI за допомогою доступніших пристроїв. Інструмент може з легкістю виявити розташування БПЛА або його оператора — тестування проводилось на відстані від 5 до 8 метрів, але розробники впевнені, що без проблем збільшать ці показники надалі.

Джерело: The Verge