DJI припиняє виробництво AeroScope — системи виявлення БПЛА, яку використовували росіяни під час вторгнення в Україну

У березні 2022 року українська влада зверталась до DJI із вимогою заблокувати продукти, а за місяць китайська компанія припинила постачання систем AeroScope — як в росію, так і в Україну.

Нині на сторінці продукту з’явилось наступне повідомлення:

Офіційно про припинення випуску Aeroscope компанія не заявляла, і незрозуміло — чи втратять функціональність пристрої, що вже використовуються. За словами UAV Hive, DJI, ймовірно працює над другою версією системи.

Rumour is a MKII #DJI #AeroScope will be launched at some point, so its demise is likely temporary.

Hopefully, sales of its replacement will be controlled better.

— UAVHive (@UAVHive) March 5, 2023