Тут вам не Baldur’s Gate 3. У грі Avowed не буде романтичних стосунків — Obsidian

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Гравець не зможе завести романтичні стосунки в RPG Avowed від Obsidian. На відміну від Baldur’s Gate 3, розробники цієї гри хотіли зробити романтику «дійсно, дійсно, дійсно правильно», або не робити взагалі — як і вийшло.

В інтерв’ю Windows Central геймдиректорка Obsidian Керрі Патель підтвердила, що в Avowed не буде романтичних стосунків з компаньйонами. Obsidian визнає, що «це те, що подобається багатьом гравцям», але компанія, здається, не наважилася на це через сумніви щодо реалізації та масштаби гри.

«Ми хотіли переконатися, що, якщо ми будемо включати це, ми матимемо настільки ж значущий неромантичний шлях. З огляду на те, скільки ми вклали у наших компаньйонів як персонажів, які справді прив’язані до центральної історії так, як вони не були в багатьох наших попередніх іграх, ми хотіли переконатися, що якщо ми збираємось робити романтику, ми збиралися дійсно, дійсно, дійсно зробити це правильно — або ніяк взагалі».

В Obsidian розглядали можливість впровадити романтичні стосунки, але остаточним рішенням стало зосередитися на інших аспектах компаньйонів. Це може говорити як про складності з сюжетною реалізацією романтичних ліній, так і про рішення не робити з інших мотивів — але відомі лише слова Керрі Патель.

Також в Avowed не буде багатокористувацької гри. Геймдиректорка похвалила Larian, розробника Baldur’s Gate 3, але сказала, що завданням студії було створення саме тих речей, які очікує аудиторія ігор Obsidian — якісного сюжету, вибору, який має значення, та його наслідків, а також здатності героя гри змінити світ.

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